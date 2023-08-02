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流行に 古着　タイダイ柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。
ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用
購入時の金額は14,000円＋税でした。
OFF-WHITE　CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE

90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア
今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方に
ブリーフィング　ゴルフ　モックネック　Tシャツ
お譲りできればと思っています。
Supreme Bernadette Corporation "Teal"

【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood
(ワンステッチで珍しいらしいです)
STUSSY SHATTERED TEE ステューシー ホワイト Tシャツ M

#FR2 DOKO？限定Tシャツ
カラー···ピンク
ピンクフロイド　ヴィンテージ　Tシャツ　【人気プリント】
柄・デザイン···その他
C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー
ネック···Uネック
夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです
季節感···夏

【大人気モデル】KENZO ケンゾー Tシャツ タイガービックロゴ センターロゴ

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

KENZO ケンゾー クラシック タイガー Tシャツ

¥ELLOW BUCKS Tシャツ Lサイズ 100枚限定

正規 Givenchy ジバンシィ 極楽鳥花 Tシャツ

デッドストック 00s レッチリ Tシャツ Stadium Arcadium
1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。購入時の金額は14,000円＋税でした。今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方にお譲りできればと思っています。(ワンステッチで珍しいらしいです)カラー···ピンク柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···夏

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

流行に 古着　タイダイ柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

23分钟前

流行に 古着　タイダイ柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
7
2
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b57433e7dc7a27

 1742

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b57433e7dc7a27
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