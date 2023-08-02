流行に 古着　タイダイ柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。
ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用
購入時の金額は14,000円＋税でした。
OFF-WHITE CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE
90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア
今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方に
ブリーフィング ゴルフ モックネック Tシャツ
お譲りできればと思っています。
Supreme Bernadette Corporation "Teal"
【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood
(ワンステッチで珍しいらしいです)
STUSSY SHATTERED TEE ステューシー ホワイト Tシャツ M
#FR2 DOKO？限定Tシャツ
カラー···ピンク
ピンクフロイド ヴィンテージ Tシャツ 【人気プリント】
柄・デザイン···その他
C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー
ネック···Uネック
夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです
季節感···夏
【大人気モデル】KENZO ケンゾー Tシャツ タイガービックロゴ センターロゴ
KENZO ケンゾー クラシック タイガー Tシャツ
¥ELLOW BUCKS Tシャツ Lサイズ 100枚限定
正規 Givenchy ジバンシィ 極楽鳥花 Tシャツ
デッドストック 00s レッチリ Tシャツ Stadium Arcadium
1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。購入時の金額は14,000円＋税でした。今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方にお譲りできればと思っています。(ワンステッチで珍しいらしいです)カラー···ピンク柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···夏