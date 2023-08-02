流行に 古着　タイダイ柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。

ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用

購入時の金額は14,000円＋税でした。

OFF-WHITE CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE



90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア

今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方に

ブリーフィング ゴルフ モックネック Tシャツ

お譲りできればと思っています。

Supreme Bernadette Corporation "Teal"



【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood

(ワンステッチで珍しいらしいです)

STUSSY SHATTERED TEE ステューシー ホワイト Tシャツ M



#FR2 DOKO？限定Tシャツ

カラー···ピンク

ピンクフロイド ヴィンテージ Tシャツ 【人気プリント】

柄・デザイン···その他

C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー

ネック···Uネック

夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

1年前三軒茶屋の古着屋さんで買ったTシャツです。購入時の金額は14,000円＋税でした。今年は着ないと思うので、タイダイ柄お好きな方にお譲りできればと思っています。(ワンステッチで珍しいらしいです)カラー···ピンク柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

【大人気モデル】KENZO ケンゾー Tシャツ タイガービックロゴ センターロゴKENZO ケンゾー クラシック タイガー Tシャツ¥ELLOW BUCKS Tシャツ Lサイズ 100枚限定正規 Givenchy ジバンシィ 極楽鳥花 Tシャツデッドストック 00s レッチリ Tシャツ Stadium Arcadium