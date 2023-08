●送料(300〜1,600円)込のとってもお得なプライス!

■商品ポイント

替えボタンあり

■スタッフコメント

Alice Mccallよりコットンレースを贅沢に使用したビックカラーマキシワンピースの登場です。華奢なレースが柔らかく揺れる上質な一枚。ビックカラーでトレンドを抑え、小顔効果もプラスします。さりげなくあしらわれたボタンは2パターンのモチーフが使用され、細部にもこだわりを感じられます。スリット入りなので、インナーにボトムをコーディネートしても重たくならずに◎ ロマンティックなワンピースからカジュアルダウンした重ね着コーデまで、幅広いスタイリングが可能です。

■サイズ

US6 / EU38

総丈118cm 身幅42cm 肩幅38cm

■素材と特性

コットン100%

透け感:◯あり ◉ややあり ◯なし

生地の厚さ:◯厚手 ◉普通 ◯薄手

裏地:◉あり ◯なし

伸縮性: ◯あり ◯ややあり ◉なし

■出品者

AYAKO (@ayapooh_22)

有名ファッション&美容インフルエンサーとして圧倒的な人気を誇る@ayapooh_22 さん。抜群のファッションセンスでセレクトされたアイテムは、ハイブランドからプチプラまでバリエーション豊か!女性らしいキュートさも兼ね備えた上品なアイテムがラインナップ。どれも驚くほど美品アイテムで大変おすすめです。

■注意事項

・土日祝日は休業日のため、コメントやお取り引きメッセージの回答は翌営業日となりますのでご了承下さい

・複数サイトにて在庫共有をしているため、急に削除する場合がございます

・フリマという性質上、お客様都合による返品交換は承っておりませんのでご了承下さい

・お客様からのお問い合わせなどを当店で行う点を前提に、出品者様よりご了承いただいた上で出品しております。出品者ご本人に直接のDMやご連絡はご迷惑となりますのでおやめ下さい

#remode

#リモード

#ayako

#高木絢子

#ayapooh

#AliceMccall

#アリスマッコール

カラー...ホワイト

柄・デザイン...レース

袖丈...袖なし

季節感...春

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アリスマッコール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

