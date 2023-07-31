正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア

写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。

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ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。

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写真は最後にアップしときます。

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よろしくお願いします。

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(新品、未使用)cafe du cycliste fleurette navy

予備シューズとして保管していました。

Bern MACON メーコン ヘルメット バイザー付3XL ジャパンフィット

ほとんどはいていません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。接着剤とネジで取り付けできます。写真は最後にアップしときます。よろしくお願いします。予備シューズとして保管していました。ほとんどはいていません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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