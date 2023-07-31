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写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。
KPLUS VITA GALAXY ヘルメット
Fizik Terra Artica X2 シューズ size:EUR/41
ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。
ASSOS EQUIPE RS Winter Jacket JOHDAH S
接着剤とネジで取り付けできます。
Rapha プロチームジャージ サイクリングジャージ small
写真は最後にアップしときます。
CLIMB様専用 ラファ プロチームウィンタージャージ ウィメンズ XS
よろしくお願いします。
新品 送料無料 100% ワンハンドレッド S2 サングラス ゴールド
(新品、未使用)cafe du cycliste fleurette navy
予備シューズとして保管していました。
Bern MACON メーコン ヘルメット バイザー付3XL ジャパンフィット
ほとんどはいていません。
Ostroy オストロイ／サイクルウェア／メンズXL
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【新品】ガエルネ Gストーム MTB マウンテンバイク ビンディング 防風 28
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新品 Rapha リージョン プロチーム トレーニング サポーターズ ジャージ
デッドストック ヴィンテージ ウールサイクリングパンツ
Rapha ラファ CLUB JERSEY S サイクルジャケット ジャージー
S-WORKS 7 RD スペシャライズド エスワークス
KS様専用 POC KORTAL RACE MIPS M-L
値下げ NorthWave SPDビンディングシューズ サイズ40
写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。接着剤とネジで取り付けできます。写真は最後にアップしときます。よろしくお願いします。予備シューズとして保管していました。ほとんどはいていません。
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア
375
41分钟前
正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア
¥
19,000
¥
14,250
(税込) 送料込み
9
14
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自転車
ウエア
tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
f118412
114
本人確認済
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コメント (14)
正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア
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