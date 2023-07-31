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正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア

商品の説明

写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。
KPLUS VITA GALAXY ヘルメット

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ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。
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接着剤とネジで取り付けできます。
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写真は最後にアップしときます。
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よろしくお願いします。
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(新品、未使用)cafe du cycliste fleurette navy
予備シューズとして保管していました。
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ほとんどはいていません。

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商品の状態やや傷や汚れあり

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写真の最後はシューズのつま先の底ゴムです。ゴムの底がペダルにあたったので外してあります。接着剤とネジで取り付けできます。写真は最後にアップしときます。よろしくお願いします。予備シューズとして保管していました。ほとんどはいていません。

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商品の状態やや傷や汚れあり

正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア

41分钟前

正式的 tofu様専用 ボント BONT VAYPOR T 42 26.0cm ウエア

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