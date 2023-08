今年の新作から定番まで！ 最終　APE 週刊プレイボーイ　井川遥　抽プレコラボTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

最終価格です。20年以上前に週刊プレイボーイとエイプが抽選のみのTシャツのコラボをしていて、その当選Tシャツになります。サイズMとなってますが、Lくらいな感じで入手した当時に一度着てみてからずっとクローゼットでした。極めて状態がよく、また抽選プレゼントのコラボTなので、もうほとんど出ることはないでしょう。若かりし日の井川遥さんの水着姿がオシャレにプリントされており、デザイン的にも素晴らしいです。オーバーサイズは着ないのと、断捨離中なので試しに出してみます。ちなみに普段ゴリゴリのビンテージ古着しか集めていなかったため、今の裏原系の相場はよくわかっていません。

90s PANTERA USA製 WINTERLAND XL 両面プリント

着丈約64cm

supreme シュプリーム ノースフェイス コラボ Tシャツ

身幅約49cm

supreme kurt cobain tee XXL カートコバーン

肩幅約44cm

APE Tシャツ ブラック×ピンク XLサイズ

袖丈約19cm

オフホワイト2XL Tシャツ 黄金比

素人採寸につき、誤差はご容赦下さい。また高価な古着につき、気になる点があれば遠慮なくご質問下さい。

A24 film Music Tee Mサイズ Tシャツ

なお、ほぼ未使用に近いですが、古着につき返品は受け付けておりません。ご理解の上、ご購入をご検討下さい。

Supreme シュプリーム クロスボックス



70s vintage PEANUTS SNOOPY champion 染み込み

(検索用)

NOFX Tシャツ Mサイズ

藤原ヒロシ

【新品未使用】エルメス2022春夏メンズ Tシャツ パッチ 《ズアヴとドラゴン》

APE エイプ

クロムハーツ Tシャツ コットン M ブラック ホースシュー CHプラスプリント

裏原

VALENTINO バレンティノ ロゴ メンズTシャツ Mサイズ

裏原系

90sトワイライトゾーン THE TWILIGHTZONE Tシャツ

STUSSY

90s MARLBORO マルボロ ポケット Tシャツ

SUPREME

HTH tシャツ ホワイト パープル Mサイズ

AH

KZ400E1様

GOODENOUGH グッドイナフ

【限界価格】MSGMメンズTシャツ 新品タグ付きL

AFFA

COOTIE / Open End Yarn Border S/S Tee

UNDERCOVER

A BATHING APE BEETHOVEN TEE

SSZ ssz

福岡限定ON AIR kyne キネ Tシャツ ノーコーヒー

BROCHURE

TOGA virilis トーガ 2014SS ホッケーシャツ

beams ビームス

90s ヴィンテージ GREEN DAY グリーンデイ Tシャツ ブロッカム

ELECTRIC COTTAGE エレクトリックコテージ

EXILE THE SECOND 橘ケンチ ベースボールシャツ

SCR

【希少】ヒステリックグラマー ヒスガール 半袖Tシャツ

READYMADE レディメイド

BiSH Tシャツセット販売 アユニ・D

FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン

adidas アディダス スターウォーズ フットボールT サイズM

NIGO

レア 90s 古着◆ディズニー ミッキー ファンタジア Tシャツ メンズXL



BURBERRY 可愛い 半袖 ロゴ プリント Tシャツ トレーナー シャツ

カラー···ホワイト

【再出品宣言】ヴァレンティノVALENTINO / VLTN STAR Tシャツ

袖丈···半袖

【即完売】ゴッドセレクションXXX センターボックスロゴ ブラック Tシャツ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

Supreme(シュプリーム)総柄 Bleed Logo SS Tシャツ M

ネック···Uネック

STRAY CATS×STYLE EYES ボーリングシャツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

最終価格です。20年以上前に週刊プレイボーイとエイプが抽選のみのTシャツのコラボをしていて、その当選Tシャツになります。サイズMとなってますが、Lくらいな感じで入手した当時に一度着てみてからずっとクローゼットでした。極めて状態がよく、また抽選プレゼントのコラボTなので、もうほとんど出ることはないでしょう。若かりし日の井川遥さんの水着姿がオシャレにプリントされており、デザイン的にも素晴らしいです。オーバーサイズは着ないのと、断捨離中なので試しに出してみます。ちなみに普段ゴリゴリのビンテージ古着しか集めていなかったため、今の裏原系の相場はよくわかっていません。着丈約64cm身幅約49cm肩幅約44cm袖丈約19cm素人採寸につき、誤差はご容赦下さい。また高価な古着につき、気になる点があれば遠慮なくご質問下さい。なお、ほぼ未使用に近いですが、古着につき返品は受け付けておりません。ご理解の上、ご購入をご検討下さい。(検索用)藤原ヒロシAPE エイプ裏原裏原系STUSSY SUPREME AH GOODENOUGH グッドイナフAFFAUNDERCOVERSSZ sszBROCHUREbeams ビームス ELECTRIC COTTAGE エレクトリックコテージSCRREADYMADE レディメイドFRAGMENT DESIGN フラグメントデザインNIGOカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

STUSSY × Champion Tシャツ L ホワイト 刺繍ロゴ ポケット【レアデザイン】ヒステリックグラマー Tシャツ ヒスベアー ティラミス 希少 L【Lサイズ】vaultroom KEYDOG GOD TEE / BLUブラック XLサイズ The Almeda Club Tシャツ ポケT新品 Maison Margiela & Tommy Cash 半袖Tシャツ M激レア 90'S 当時物 RON JON Tシャツ ヴィンテージ サイズXL