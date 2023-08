夏週末セール

ナイキ NIKE ダンクロー 24cm

31500円→29800円

24.0 アキレスソルボ 359 ローズ



HOKA ONE ONE クリフトン9ワイド

メンズ物の25cmです。

NIKE ナイキ AIRMAX スニーカー グリーン

色は1枚目の写真が近いです。

【PRADA】プラダ ナイロンスニーカー 22.5



別注 スイコック ムートンサボ スリッポン ハラコ 灰 茶 SUICOKE 24

6〜7年前に購入したと思います。

CLOT × Sacai × Nike LD Waffle



ホカ オネオネ HOKA ONEONE ボンダイ 8 Bondi 8

普段24.5cmなので、メンズ物ですが、カッコ良い!と、一目惚れしたので買ったものの、残念ながら足の形に合わず、、、

ナイキ◇エアヴェイパーマックス2021◇ダンクLOWロー◇エアフォース1'07

靴下を変えてみたり、中敷を敷いてみたり、していましたが、やっぱり足に合わず、シュークローゼットで眠っていました。

【新品 即日発送】スタンスミス デニム ゴールド 24.5cm adidas



ストロバー婦人靴ウォーキングシューズエンジ➕キティちゃん靴べら

断捨離で、出品いたします。

Adidas samba vegan 25.5cm



専用 希少♥︎シャネルピンクツイードスニーカー

靴紐は色々試行錯誤した中で通した、ゴムタイプの伸びる靴紐が通してあります。

☆新品☆ adidas スタンスミス マリメッコ 24.5cm GX8841



2回使用GUCCI美品 サイズ38



コンバース アディクト

現状お渡しにご理解いただける方のみご購入ください。

grounds グラウンズ スニーカー ミキオサカベ 黒 クリア 37サイズ



adidas originals for EDIFICE / IENA



GOLDEN GOOSE MID STAR エイジング ミドルカットスニーカー

#JIMMYCHOO

ニューバランス New Balance スニーカー 574 CHF 24.5

#エストネーション

MARC JACOBS マークジェイコブス ソックススニーカー 24㎝ハイカット

#スニーカー

新品 New Balance ニューバランス U9060HSA 22.5

#赤

AI様

#ワンポイント

YEEZY 700 V3

#オシャレ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

夏週末セール31500円→29800円メンズ物の25cmです。色は1枚目の写真が近いです。6〜7年前に購入したと思います。普段24.5cmなので、メンズ物ですが、カッコ良い!と、一目惚れしたので買ったものの、残念ながら足の形に合わず、、、靴下を変えてみたり、中敷を敷いてみたり、していましたが、やっぱり足に合わず、シュークローゼットで眠っていました。断捨離で、出品いたします。靴紐は色々試行錯誤した中で通した、ゴムタイプの伸びる靴紐が通してあります。現状お渡しにご理解いただける方のみご購入ください。#JIMMYCHOO#エストネーション#スニーカー#赤#ワンポイント#オシャレ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

サロモン X-ADVENTURE レディース23.5ADI2000 スニーカーコンバース オールスター ハイア・マ・マニエール × ナイキ ウィメンズ エアジョーダン3 レトロ SP【adidas】SAMBA ADV ホワイト 24cmD.A.T.E デイト スニーカー 38金子綾さんコラボ ウィムガゼット新品❗️ IENA 【NIKE/ナイキ】ウィメンズ エアマックス90 SE