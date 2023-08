素材...ゴアテックス GORE-TEX

ローカスギア CP3(ペア)

機能...軽量・オールシーズン

ノースフェイス 登山靴 24 ブラック

サイズ...25.5cm

deuter futura 32 ドイターフューチュラ32 登山 リュック

購入時期...2023年5月

Ridge mountain gear Enough hat

使用時間...30分

Arc'teryx Zeta SL Jacket

付属品...箱・パンフレット

レディースL◆ノースフェイス レインテックスプラズマ 上下セット 709



ALTRA アルトラ ローンピーク オールウェザー MID 防水 25cm

モンベルのトレッキングシューズです。

Karrimor クーガー75-95 cougar

他の靴は横幅がタイトな物が多い為、私は通常25.0~25.5cmの普通幅の足ですが、こちらのワイドが◎でした。

スパイダージャック 3 (ART) 新品



ゴッサマーギア マリポサ(ULザック)

とにかく軽くて滑りにくいです。

HOKA カハ KAHA 2 GTX 新品未開封 28.5cm/UK 10

ゴアテックスのため雨の日でも安心ですが、

新品 Garmin Inreach Mini ガーミン GPS

同時に適度な通気性も兼ね揃えています。

【美品】PAAGO WORKS rush UT2 パーゴワークス ラッシュ

また、硬すぎず歩きやすい「トレールグリッパー」の張り替え可能なソールとなっています。

新品 ニューバランス NEW BALANCE M990TA2 USA製



MAMMUT NEEDLE MEN トレッキングシューズ 28cm

1度30分程馴らしで履いて準備していましたが、登山の予定が無くなり、出品します。

マムート MAMMUT トレッ カーズパンツ3.0 AF サイズ M 未使用新品



Wenger pocket grip ナイフ マルチツール WENGER

美品ですが、1度短時間の着用をしています。

AIGLE・トレッキングシューズ

ソール含めその分の使用感はご了承下さい。

OMM / Core+ Hoodie コアプラスフーディー 【XL】



【早いもの勝ち!】ASOLO トレッキングシューズ 26cm

■商品情報

Karrimor カリマー リッジSL25 リュック

軽量でフィット感に優れ、履き心地の良いミドルカットの全天候型ブーツです。軽装備のトレッキングや砂地が多い富士登山などに適しています。アッパーには世界最高レベルの防水透湿性を誇るゴアテックスファブリクスを使用し、メッシュと組み合わせることで優れた透湿性を実現。スエードレザーと樹脂のシートで補強を施し、ガレ場や砂地にも対応する耐久性を備えています。足囲が大きい方に適したワイドモデルです。

ザノースフェイスのバック



STATIC ADRIFT CREW スタティック アドリフトクルー オクタL

■仕様

山と道のMINI Custom Edition & Zip Packセット

【重量】495g

ノースフェイス VERTO S8K ヴェルト ブーツ 30.5cm※小さめ

【カラー】ダークグレー

12000円値下げ クレッタルムーセン 60L 防水ザック

【サイズ】25.5

アンパラレル ピボット US10.0

【ワイズ(足囲)】幅広

オスプレイ ポコ AG プレミアム レインカバー付き

【特長】ゴアテックス、トレールグリッパー(ソール張替え可)

Laguiole En Aubrac折り畳みポケットナイフ



bca エアバックザック FLOATバックカントリー

■機能

mont-bell モンベル アルパインポール アンチショック

ソール張り替え可能、防水透湿性あり。

モンチュラ ヤルテクノ YARU TEKNO GTX EU42 26.5cm

⇒摩耗や経年劣化による、ソールの張り替えが可能なモデル。

山と道 THREE Lサイズ Slate(グレー) / Mesh(メッシュ)



ミレー新品 登山ユニセックス雨具スカート

■素材の特長

キャプテンスタッグ ツールームテント

高強度アッパー素材+ゴアテックス ファブリクス。世界最高レベルの防水性と透湿性を誇るゴアテックス® ファブリクスとメッシュを組み合わせた、透湿性を重視した構成です。シューズ内を常にドライで快適な状態に保ちます。

karrimor sf プレデター パトロール45 マルチカモ



Rab Kinetic Ultra Jacket Mサイズ

~無雪期の縦走登山を目的としたブーツ~

【てんちゃん様専用】肩車キャリア MINIMEIS G4 ネイビー/ブラック

日本人の足形に合わせたオリジナル・ラストを用い、安定感に優れたデザインです。悪路においてもスムーズな歩行を実現します。

【6/18迄】限定1点 Vivobarefoot トラッカーフォレストESC42



ピッケルSAPPORO KADOTA SUCCESS 札幌 門田 ビンテージ

#トレッキング

AKU アルテラライトミッド714ISG ライトブルー25cmハイキングシューズ

#登山

and wander sil daypack

#ハイキング

良品 大型 70s chouinard dragon シュイナード ドラゴン

#モンベル

And wander D pack

#コロンビア

AKU ゴアテックス登山靴

#ノースフェイス

モンベル レインダンサーメンズ上下セット

#ザ・ノース・フェイス

Mercury Tour II High GTX マムート27.5

#GREGORY

【モンベル】女性用バックパック60

#グレゴリー

【MSPC】(マスターピース)リュック

#サロモン

山と道 THREE / Tan / M

#ゴアテックス

ノースフェイス ジャケット XL

#トレッキングシューズ

NIKE ZOOM FORCE 1 スノーボードブーツ

#トレッキングブーツ

商品の情報 ブランド モンベル 商品の状態 未使用に近い

