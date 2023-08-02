品質が完璧 WTAPS MILT2001 / TROUSERS / COTTON DENIM ワークパンツ/カーゴパンツ

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従来より水の使用量約50-70％・電気の消費量約30-50％を削減しストーンのみを使用するウォッシュ加工を施した、8ozムラ糸デニムの6ポケットトラウザーズ。両サイドにインバーテッドプリーツ仕様のカーゴポケットを付属。ウエストと裾をゴムで絞ったスポーツタイプのシルエットが特徴。フロントの膝部分に入れたタックが屈曲の可動を補助。
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|ダブルタップス
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|新品、未使用
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231WVDT-PTM02MILT2001 / TROUSERS / COTTON. DENIM従来より水の使用量約50-70％・電気の消費量約30-50％を削減しストーンのみを使用するウォッシュ加工を施した、8ozムラ糸デニムの6ポケットトラウザーズ。両サイドにインバーテッドプリーツ仕様のカーゴポケットを付属。ウエストと裾をゴムで絞ったスポーツタイプのシルエットが特徴。フロントの膝部分に入れたタックが屈曲の可動を補助。新品未使用サイズ：XLCOLOR：INDIGO商品手元にありますので即日発送可能です。シャツオーバーシャツブラックウォッチWTAPSSNEAKvisual uparmoreddescendant neighborhoodwtapsW)tapsNBHDクロスボーンCROSSBONESネイバーフッドニューエラアカデミーダブルタップスdescendantdaiwa pier39supremeneatnorth facejunglejungle stockTEAMEXPleagueacademygimmicksmockwcpoJACKETvisvimfcrbsszBEAMSbudsarmtbucketbivouac
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