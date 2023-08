品質が完璧 WTAPS MILT2001 / TROUSERS / COTTON DENIM ワークパンツ/カーゴパンツ

231WVDT-PTM02

激レア 限界価格 Dickies×XLARGE ワークパンツ

MILT2001 / TROUSERS / COTTON. DENIM

従来より水の使用量約50-70%・電気の消費量約30-50%を削減しストーンのみを使用するウォッシュ加工を施した、8ozムラ糸デニムの6ポケットトラウザーズ。両サイドにインバーテッドプリーツ仕様のカーゴポケットを付属。ウエストと裾をゴムで絞ったスポーツタイプのシルエットが特徴。フロントの膝部分に入れたタックが屈曲の可動を補助。

新品未使用

サイズ:XL

COLOR:INDIGO

商品手元にありますので即日発送可能です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

