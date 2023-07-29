【T-ポイント5倍】 Black Eye Patch HANDLE WITH CARE Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Black Eye Patch Handle With Care Rhinestone Tee "Black"

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80s USA製 old "ONEITA" ハーレーダビッドソン Tシャツ

ブランドのアイデンティティーでもある LABEL シリーズの T シャツ。

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今回は BlackEyePatch の定番ともなっている "取扱注意" のデザインを日本のラインストーンカスタムを古くから行っている原宿の NIAC の配置設計によってラインストーンを施して表現した特別仕様。

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【新品】Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト スカル プリント Tシャツ

発売後即完売になったブラックアイパッチのTシャツです。

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一度着用して洗濯しました。

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【即完売モデル】シュプリーム☆クロームロゴTシャツ入手困難サイズXLブラック

【サイズ】L

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【カラー】Black/ブラック

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【定価】13,750円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Black Eye Patch Handle With Care Rhinestone Tee "Black"ブランドのアイデンティティーでもある LABEL シリーズの T シャツ。今回は BlackEyePatch の定番ともなっている "取扱注意" のデザインを日本のラインストーンカスタムを古くから行っている原宿の NIAC の配置設計によってラインストーンを施して表現した特別仕様。発売後即完売になったブラックアイパッチのTシャツです。一度着用して洗濯しました。【サイズ】L【カラー】Black/ブラック【定価】13,750円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Supreme】 Milford Graves Tee BLACK XLサイズDream期 本人期 number nine tee【限定コラボ美品】FR2 XLARGE 入手困難 即完売 両面プリント TシャツUSA製 Hanes Tシャツ アルバーニ アート 天使 90s ビンテージWasted Youth UNDERCOVER Tシャツ Verdy