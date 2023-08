JIL SANDER ジルサンダー メンズ

●アイテム説明

JIL SANDERらしいシンプルだけど高級感溢れるシルバーリング。

リング裏面にシルバー製の刻印と、ITALY製の刻印入りになります。

リング全体に光沢加工が施されております。

シルバー製になりますので、お手入れ次第で永くご愛用頂ける物と思います。

21AW人気モデルになります。

●Item Data

Brand/JIL SANDER/ジルサンダー

Item/リング

Model/JSMT833056

Color/GOLD

素材等/925スターリングシルバー

●サイズ

Lサイズ 27号程度

新品未使用のジルサンダー正規取扱店での購入品になります。

確実正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時の箱、ショップカード付きになります。

※ ボックスに多少ダメージがある場合がございますが、ご容赦ください。

※画像最後の3枚は取扱ショップのページのものです。今回出品しているのはLサイズです。

こちらは他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。

商品の情報 ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

JIL SANDER ジルサンダー メンズ21AW 新品 クラシックリング 指輪 今期 新作 メンズ アクセサリー シルバー925●アイテム説明JIL SANDERらしいシンプルだけど高級感溢れるシルバーリング。リング裏面にシルバー製の刻印と、ITALY製の刻印入りになります。リング全体に光沢加工が施されております。シルバー製になりますので、お手入れ次第で永くご愛用頂ける物と思います。21AW人気モデルになります。●Item DataBrand/JIL SANDER/ジルサンダーItem/リングModel/JSMT833056Color/GOLD素材等/925スターリングシルバー●サイズLサイズ 27号程度 新品未使用のジルサンダー正規取扱店での購入品になります。確実正規品になりますので、ご安心下さい。購入時の箱、ショップカード付きになります。※ ボックスに多少ダメージがある場合がございますが、ご容赦ください。※画像最後の3枚は取扱ショップのページのものです。今回出品しているのはLサイズです。こちらは他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。ご了承ください。

