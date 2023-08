【新作入荷!!】 試着のみ！ナイキ エアモアアップテンポ スライド "ブラック" サンダル

Nike Air More Uptempo Slide "Black"

NIKE モアテン スライド サンダル 黒 26センチ

ナイキ エアモアアップテンポ スライド "ブラック"

メーカー品番: dv2132-001a290cm l ck

サイズ: 29cm

大人気のモアテンサンダルです

玄関で試着しただけの超美品です

当方AJ1は28.5がマイサイですが、この29でジャストです

0.5〜1㎝サイズアップをオススメします

普段は28㎝、28.5㎝くらいを履いている人にオススメします

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

