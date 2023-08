サム・クックのリミックスレコードを2枚セットで。

海外盤の為、1枚は購入時よりジャケットは付属しておりません。

オリジナルと言っても過言ではない程完成度の高い素晴らしい仕上がりなので、サム・クックをこよなく愛する方のコレクションに追加して頂ければ幸いです。

同じ物を所有していた為、試聴後大切に保管していました。

入手困難なレコードなのでぜひ。

希少Sam Cooke リミックス レコード2枚

お手数ですが、ご質問・ご購入前にプロフィールをご覧になって下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

