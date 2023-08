コレクションをさらに減らしたいので大好きな統率者デッキの一部を出品します。

コレクションをさらに減らしたいので大好きな統率者デッキの一部を出品します。**MTGのTシャツも付けます!デザインを確認するため袋から出しましたが未使用です!サイズはLです****Star City Gamesの大会プレイマットも付けます!**3つのデッキはアップグレードした構築済みデッキ6つのは自分が作ったデッキです。骨齧り(ミステリーブースターfoil)生ける卒論、オクタヴィアフラクタルの花、エシックスエルフの刃、ラスリル贖いし者、フェザー 牙持ち、フィン空の管理者、カンジームル・ダヤの祖、オブーンせし郎の娘、さ千カードリストは各画像で見れます。カードはほとんど英語ですが日本語もちょっと混ざっています。全てKMC社のハイパーマットのスリーブ(黒)に入っていて、デッキとデッキの間に仕切りがあります。デッキは3つずつカードストレージボックスに入っています。おまけにトークン、ライフカウンターやデッキの入れ替えのカード多数付けます!デッキ全部はいいレベルなので友達でもカードショップのイベントでも遊べるデッキです。各デッキの戦略は違うけど複雑じゃないです。でもアップグレードポテンシャルはまだあります!カスタマイズも楽しめます。デッキは9個なので友達はデッキがなくてもとすぐ遊べます!

