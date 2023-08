Herve Chapelier :エルベシャプリエのコーデュラライコーデュラナイロン・舟型トート Sサイズです。

お色はNEW PRUNELLE/MOKAです。

エルベシャプリエ 701C

ニュープリュネル×モカ

知人から譲っていただきましたが、使用せず自宅保管しておりました。

知人からは1度だけ使用と聞いていて、目立つ傷や汚れはありません。

気になる点がある場合は、ご購入前にコメント下さい。

軽くて丈夫なコーデュラナイロン使用

シンプルなデザインと上品な色合いが特徴

お財布、携帯など普段使いや、ご旅行の際のお出かけに最適

ポケットなし

スナップボタンとめ

Material:コーデュラナイロン、コットン

Polyamide 6.6, Cotton

Made in France

【SIZE(CM)】

W(幅)31cm

H(高さ)14cm

D(マチ) 15cm

Sサイズ

【カラー】

NEW PRUNELLE/MOKA

A4サイズに折りたたんで発送致します。

他のサイズやカラーのものも出品しております。

#エルベシャプリエ

#エルベ

#フランス

#パリ

#バッグ

#トートバッグ

#廃盤

#モカ

#ニュープリュネル

エルベシャプリエ エルベ フランス パリ トートバッグ タグ モカ ニュープリュネル

カラー···パープル

トートバッグ種類···トートバッグ

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 未使用に近い

