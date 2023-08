burton バートン M ステップオン genesis ジェネシス バインディング ビンディング BURTON STEP ON GENESIS バートン ステップオン ジェネシス M サイズ ビンディング

1シーズン 〜10回くらい使用しました

定額: 55000円

(来年から20%アップになるモデルです。)

◯ 保証書、付属品、外箱、全て揃っています

2022年モデル

Mサイズ(26.5-28.5cm)

Step Onのシンプルさに見合う快適性とパフォーマンスを提供する、最高レベルのサスペンション。

メンズ Burton Step On® ジェネシス Re:Flex スノーボードバインディングは、極上の快適さとプレイフルなレスポンスとの絶妙なバランスが冴えるバインディングに、Step On システムのシンプルさをプラスしました。最高レベルの快適さと応答性を持つサスペンションのようなキックバックハンモックに加え、足裏のクッションでより長時間ライディングが楽しめます。スタンスに合わせて傾きを微調整して、Step Onで、滑るだけ。

カラー···ブラック 黒

性別···メンズ

サイズ···M

モデル年式···21-22モデル

タイプ···クイックエントリー型

商品の情報 ブランド バートン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

