【ネット限定】 150cmで可愛く着れる バルーンタフタワンピース/ST.ROONEY ロングワンピース

試着のみの美品です。

Dorry Doll ドリードール ブラウスセットフラワーレースドレス

ブラック

ストンと着るだけで可愛いが完成

バルーン袖の大人カジュアルワンピース

●フリルでさらに可愛いバルーンスリーブ。

小柄さんのボディーバランスを考えたボリュームのバルーンスリーブ。

肩幅が大きく見えすぎないポジションにフリルをあしらいました。

●なめらかで光沢感あるタフタワンピース

上品な光沢感がある秋素材のタフタ素材を使用。

シワにもなりにくいから、デイリーにも気取らずに着こなせます。

●ゆったりフォルムでもちろんポケット付き

締め付けないデザインは長時間着ててもストレスフリーで過ごせます。

スマホも入れられる深さのポケット付き。背面はワンボタンで脱着も楽ちんです。

裏地があるのでベージュでも透けません。

カラー:全3色 黒 ブラック、ベージュ、オリーブグリーン

デートやお呼ばれのお出掛けはもちろん、ドライブや旅行、ちょっとご近所のワンマイルコーデなど様々な用途に合わせられます。

148~152cm 小柄なあなたの特別な1日のために。

小柄さんのためだけのサイズコンセプトでデザインされています。

普段からSサイズ・XSサイズや5号・3号をお探しの小柄な女性にピッタリです。

[最適メインサイズ:148cm,149cm,150cm,151cm,152cm]

*144cm~154cmは適合範囲内です。

明日は今日と違う自分になれる。

ST.ROONEY /セントルーニー

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

