●商品名:オーダースーツ セットアップ

●カラー:ネイビー

●商品説明

王道のネイビーストライプのスーツです。

シンプルなデザインで、シーンを問わず合わせやすいです。

上質なREDAの生地で仕立てられた

日本製、メイドインジャパンになります。

◯仕様

ジャケット

・2ボタン 2B

・袖ボタン 本切羽 3ボタン

・フラワーホール、袖口ホール一部 ホワイト

・センターベント

・背抜き

・裏地 チェック

(バーバリー ノバチェックの様な柄です)

パンツ

・裾 ダブル仕上げ スナップボタン付

・内側シャツ滑り止め付

・ノータック

●サイズ:

ジャケット

肩幅40cm

身幅47cm

着丈67cm

袖丈60cm

パンツ

ウエスト39cm

股上25cm

渡幅28cm

股下75cm

裾幅19.5cm

ダブル幅4.5cm

素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。

●素材:ウール100%

●状態:保管に伴うシワはありますが、使用回数は少ないため、目立った傷は無く、まだまだ永くご使用いただけます。

ビジネスはもちろん、結婚式、パーティー、2次会、と多種多様な場面にお使いいただけます。

他にも多数出品中

#SERUSELL

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

