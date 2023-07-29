品質一番の 四五式軍衣　上下　レプリカ　日本軍 個人装備

四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。
米軍 実物 レインパーカー ABU ライナー付き
エアガン用ガス400g×３本とバイオＢＢ弾0.20g×2000発
サイズ
パンツァーズボン(SS型)
軍衣
HAZARD4 TONTO MINI-MESSENGER COYOTE
着丈65cm
40s U.S.ARMY OUTFIT COOKING CAVALRY PACK
肩幅45cm
自衛隊 防水ジャケット 陸上自衛隊迷彩タイプ
身幅51.5cm
週末価格！早い者勝ち！ STEINER 8×30 ST 双眼鏡
袴
実物ロシア軍迷彩服 上下
胴囲83cm
帝国海軍少佐夏季用制服上下 階級章付き
股上37cm
ロシア軍 6b23 6B23-1 ボディーアーマー レプリカ 新品未使用
股下58cm
5.11 タクティカル VTAC 2ポイント スリング
シージcastleコスプレセット販売
カラー···ベージュ
米軍 超レア 放出品 M-16 実物ストック
種類···ウェア・戦闘服
航空自衛隊第2航空団 ワッペン
分類···日本陸軍
Triple Aught Design RDDP2 ダンプポーチ
オードナンス ガンファイターベルト XL(マルチカム)
WW2 USMC 海兵隊 M-1936 サスペンダー ダブルトーン？
AKa6562Windsorさん専用旧日本海軍大礼服用二角帽子保管ケース付当時物
HSGI SLIM-GRIP PADDED BELT L/Wolf Grey
四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。サイズ軍衣着丈65cm肩幅45cm身幅51.5cm袴胴囲83cm股上37cm股下58cmカラー···ベージュ種類···ウェア・戦闘服分類···日本陸軍