品質一番の 四五式軍衣　上下　レプリカ　日本軍 個人装備

四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。

米軍 実物 レインパーカー ABU ライナー付き



エアガン用ガス400g×３本とバイオＢＢ弾0.20g×2000発

サイズ

パンツァーズボン(SS型)

軍衣

HAZARD4 TONTO MINI-MESSENGER COYOTE

着丈65cm

40s U.S.ARMY OUTFIT COOKING CAVALRY PACK

肩幅45cm

自衛隊 防水ジャケット 陸上自衛隊迷彩タイプ

身幅51.5cm

週末価格！早い者勝ち！ STEINER 8×30 ST 双眼鏡

袴

実物ロシア軍迷彩服 上下

胴囲83cm

帝国海軍少佐夏季用制服上下 階級章付き

股上37cm

ロシア軍 6b23 6B23-1 ボディーアーマー レプリカ 新品未使用

股下58cm

5.11 タクティカル VTAC 2ポイント スリング



シージcastleコスプレセット販売

カラー···ベージュ

米軍 超レア 放出品 M-16 実物ストック

種類···ウェア・戦闘服

航空自衛隊第2航空団 ワッペン

分類···日本陸軍

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。サイズ軍衣着丈65cm肩幅45cm身幅51.5cm袴胴囲83cm股上37cm股下58cmカラー···ベージュ種類···ウェア・戦闘服分類···日本陸軍

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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