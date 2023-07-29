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品質一番の 四五式軍衣　上下　レプリカ　日本軍 個人装備

商品の説明

四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。
米軍 実物 レインパーカー ABU ライナー付き

エアガン用ガス400g×３本とバイオＢＢ弾0.20g×2000発
サイズ
パンツァーズボン(SS型)
軍衣
HAZARD4 TONTO MINI-MESSENGER COYOTE
着丈65cm
40s U.S.ARMY OUTFIT COOKING CAVALRY PACK
肩幅45cm
自衛隊　防水ジャケット　陸上自衛隊迷彩タイプ
身幅51.5cm
週末価格！早い者勝ち！　STEINER 8×30 ST 双眼鏡

実物ロシア軍迷彩服 上下
胴囲83cm
帝国海軍少佐夏季用制服上下　階級章付き
股上37cm
ロシア軍 6b23 6B23-1 ボディーアーマー レプリカ 新品未使用
股下58cm
5.11 タクティカル VTAC 2ポイント スリング

シージcastleコスプレセット販売
カラー···ベージュ
米軍　超レア　放出品　　M-16 実物ストック
種類···ウェア・戦闘服
航空自衛隊第2航空団　ワッペン
分類···日本陸軍

Triple Aught Design RDDP2 ダンプポーチ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

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四五式軍衣のレプリカになります。ウールで作られており、緋線も再現されています。サイズ軍衣着丈65cm肩幅45cm身幅51.5cm袴胴囲83cm股上37cm股下58cmカラー···ベージュ種類···ウェア・戦闘服分類···日本陸軍

商品の情報

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品質一番の 四五式軍衣　上下　レプリカ　日本軍 個人装備

17分钟前

品質一番の 四五式軍衣　上下　レプリカ　日本軍 個人装備

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
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定番入荷 四五式軍衣 上下 レプリカ 日本軍 | www.kdcow.com

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ひし型 四五式軍衣 上下 レプリカ 日本軍 - 個人装備

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