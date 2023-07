【ネット限定】 SSS推薦英語多読セット　１３６冊 洋書

10年ほど前に英語学習のためにしたものです。3年間ほどかけて通勤の電車内で読破しました。その後、再読用に保管していましたがよ読む機会がなく、これから学習をはじめる方に利用していただくのが良いと考え出品しました。

私の経験では、200単語の日ビギナー用から順番に読んでいくことで劇的に英語力が向上しました。また読み進むうちに世界の名作や映画の原作など、よく名の知られたタイトルが

増え、英語で読んでいるのも忘れて夢中になり電車を乗り過ごしたのもしばしばでした。

本棚に飾ってありましたので経年劣化はありますが、カビや深いな臭いはついていません。整理のために表紙に番号を書いたものが何冊かありますが、内容には一切の書き込みはしていません。

今回出品にあたり、過去の購入歴からシリーズの大半が揃っていることが確認できましたが、総数が136冊ということで内容の一冊一冊までは点検できておりませんのでご容赦下さい。

また、発展学習のために購入した2冊の単行本もお付けします。

詳しい内容を知りたい方は「SSS推薦英語多読セット

」で検索していただくと購入元のHPが見つかると思います。

すでに梱包を終え、段ボール箱に詰めましたので個々の書籍につきませしては解凍できませんのでご容赦下さい。

以下は、購入時のメールから抽出した情報です。セットのすべてが含まれているかどうかはわかりませんので、写真の表紙から判断いただければと思います。

●[SSS-1AN] Starter Set A = 1セット * 13,120円 = 13,120円

●[SSS-1B] Starter Set B = 1セット * 11,020円 = 11,020円

●[SSS-2B] Beginner Set B = 1セット * 11,020円 = 11,020円

●[SSS-3A] Elementary Set A = 1セット * 11,340円 = 11,340円

●[SSS-3B] Elementary Set B = 1セット * 11,340円 = 11,340円

●[SSS-4A] Intermediate Set A = 1セット * 11,340円 = 11,340円

●[SSS-4B] Intermediate Set B = 1セット * 11,020円 = 11,020円

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

