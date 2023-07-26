【楽ギフ_のし宛書】 ダイブハウジング付き GoPro HERO8 BLACK ビデオカメラ

GoPro HERO8 BLACK

JY-HM70



HDR-AS300 アクションカメラ SONY

スキューバダイビング用に使ってきました

gopro hero 7 black おまけ付き

買い替えのため出品します

SONY HDR-CX680(W)

付属品:Gopro本体、バッテリー、充電ケーブル、ダイブハウジング一式、ダイブホルダー(非正規品)

GoPro hero5 セット



GoPro HERO 10 Black 本体 + アクセサリー 美品

GPS機能対応有

GOPRO HERO7 BLACK

HDMI端子数(新): 1

【小麦粉様専用】中古 GoPro HERO5 Session ショーティー付

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

GoPro HERO9 Black CHDHX-901-FW 値下げ可

USB有無種類: USB2.0

akaso brave8 + 風防ケース、自撮り棒

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

ダイブハウジング付き GoPro HERO8 BLACK

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

Accsoon SeeMo (iPhone／iPad用)

color: BLACK

RICOH THETA SC2 BEIGE（ベージュ）

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

GoPro hero7 BLACK &White✨

モニタ有

Panasonic ビデオカメラ HDC-TM45 ブラウン

動画圧縮方式: MPEG4

ひーやんさま専用

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

SANYO サンヨー デジタルビデオカメラ Xacti DMX-HD1A

動画記録画素数: 4K

DJI OSMO POCKET OT110

静止画撮影機能有

dji pocket 2 creator combo

静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素

SONY ソニー ビデオカメラ HDR-SR12



GoPro HERO7 BLACK その他付属品多数

#GoPro

Panasonic ウエアラブルカメラ HX-A1H



ほぼ新品 DJI Pocket 2 CreatorCombo 128GBSD付き

人気モデル...GoPro HERO 8

MOZA MOIN Camera MPC ジンバルカメラ 4K

画質...4K, フルハイビジョン

SONY ECM-673 鋭指向性マイク コンデンサーマイク

タイプ...アクションカメラ

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

GoPro HERO8 BLACKスキューバダイビング用に使ってきました買い替えのため出品します付属品:Gopro本体、バッテリー、充電ケーブル、ダイブハウジング一式、ダイブホルダー(非正規品)GPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防水対応USB有無種類: USB2.0VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITYWIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDEDcolor: BLACKバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池モニタ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K静止画撮影機能有静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素#GoPro人気モデル...GoPro HERO 8画質...4K, フルハイビジョンタイプ...アクションカメラ

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

logicool StreamCam C980GR グラファイト クリエイター向Panasonic ビデオカメラ『HC-V360M』2015年製【美品】DJI Pocket 2 - ハンドヘルド 3軸ジンバル 手持ちSANYO Xacti DMX-GH1 ライトブルー