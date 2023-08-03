100 ％品質保証 REMO　パーカッション　ジャンベ 打楽器

商品名 ―REMO レモ ジャンベ
最終値下げSabianプロトタイプ22インチシンバル
状態 ―やや傷や汚れあり
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付属品 ―専用スタンド
Pearl p-932
サイズ（スタンド込み）
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高さ約70cm・直径：約36cm
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状態
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比較的状態はいいかと思われますが、使用に伴う小傷、スレ等はございます。打面に破れは無くそのまま御使用いただけます。
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備考
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素人ですが質問あればわかる範囲でお調べしますのでお気軽にコメント下さい。
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商品名 ―REMO レモ ジャンベ 状態 ―やや傷や汚れあり付属品 ―専用スタンドサイズ（スタンド込み） 高さ約70cm・直径：約36cm状態比較的状態はいいかと思われますが、使用に伴う小傷、スレ等はございます。打面に破れは無くそのまま御使用いただけます。備考素人ですが質問あればわかる範囲でお調べしますのでお気軽にコメント下さい。【検索】#ジャンベ#パーカッション#レモ#REMO#remo#レモパーカッション#REMOパーカッション#remoパーカッション#レモジャンベ#REMOジャンベ#remoジャンベ#打楽器ジャンベパーカッションレモREMOremoレモパーカッションREMOパーカッションremoパーカッションレモジャンベREMOジャンベremoジャンベ打楽器