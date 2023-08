超格安一点 The North Faceの ドットショット ジャケット メンズS サイズ マウンテンパーカー

The North Faceの ドットショット ジャケット メンズ です。

型番:NP11530

公式ホームページに記載があったサイズは以下の通りです。

身幅61.5

裄丈83.5

着丈66.5

もったいなくてほぼ着ておりませんでした。

写真でも見ていただける通り、劣化もなさそうです。

THE NORTH FACE (ノースフェイス) トレッキング アウトドア 薄手ジャケット ドットショットジャケット NP11530 KR メンズ

ブランド:THE NORTH FACE

The North Faceの ドットショット ジャケット メンズS サイズ

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

