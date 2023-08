AJ1シリーズの中でも人気が高い名作カラー"

Nike air jordan 1 high og true blue

ナイキエアジョーダン 1 ハイ OG トゥルーブルー

SNKRS購入品 ★完売サイズ

サイズ➖ 26.5cm

付属品➖箱、黒タグ 付属品完備

★試着無しの新品未使用品です。

★商品を段ボール箱に入れ丁寧に梱包して発送いたします。

★ある程度で、商品ページを削除、再出品を

をいたしますので、気になった商品がありましたらフォローしといて頂けると有難いです。

★他のサイズ スニーカー アクセサリーなども有りますので是非ご覧になって下さい

#ビスボースニーカー

#ビスボーアクセサリー

エアフォース1 エアジョーダン エアマックス ダンクロー ダンクハイ エアフォース1エッセンシャル シャドウなどが人気の ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)ポンプフューリーのリーボック(ReeboK)などと並んで

素晴らしいスニーカーブランドです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

