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大谷一良 『山のかけら1』
【額付】村上隆「DOB 2020 BLUE」【作家直筆サイン】
■状態
KEI先生 ミクスドメディア版画 黒猫さんとアメ アールビバン アールジュネス
・保存用箱にキズがございます
天野喜孝 桜姫 セミオーダー版画
作品、額に目立ったキズや汚れはございません
Fabius Sugel "Aschenputtel"
【額付】アンディ・ウォーホル「キャンベルスープ(GREEN PEA)」
■作品説明
美品 葛飾北斎 富嶽三十六景 悠々洞出版 手摺木版画 全46枚揃 完品 浮世絵
技法 エッチング・アクアチント・エンボス
美品 伊藤若冲「日出鳳凰図」シルクスクリーン ボストン美術館所蔵 掛軸
制作年 2010年
『午後のバラ』ジニー・キム ☆限定ジクレー 額装、サイン、ED、証明書付
限定部数 66/77
藤城清治 レフグラフ 『ねむの木の子守歌』
サイン 作家直筆サイン
マックナイト シルクスクリーン 「ベレスフォード 」ED有 美品
☆坂本直行☆「 くろゆり」シルクスクリーン 四ツサイズ 未使用！
■サイズ
斎藤真一 版画 リトグラフ
画寸 52×16cm
高見澤研究所 喜多川歌麿 「歌麿版画集芳」刻浮世絵 美人画 全24図中22図
額寸 71.5×32cm
響け!ユーフォニアム 複製原画集 PremiumKeyframeDrawings
【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】
■付属品
天野喜孝 作品名 てぃな.まち セミオーダー
アクリル板使用額
草場一壽氏 ジクレ「龍宮の遣い」
保存用箱付き
武田史子「つなぐもの 〜荳」2002年 限定40
取付用フック付き
藤城清治 リトグラフ 688/950
美品 天明屋尚「武闘派列伝」オフセットリトグラフ 全7枚揃 完品 直筆サイン入
■配送方法
【FF】天野喜孝「影―かげ―」シルクスクリーン
ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います
デュエフト 北岡文雄 作 版画
ジェームス・リジィ「JELLY BEAN」3Dアート 直筆サイン入
作品は真作でございます
完璧 木板絵ゴッホアイリス すごい画伯模写 本物のように 肉筆保証 入手困難
万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします
大谷一良 『山のかけら1』
【額付】村上隆「DOB 2020 BLUE」【作家直筆サイン】
#ミヤケマイその他作品はこちら
KEI先生 ミクスドメディア版画 黒猫さんとアメ アールビバン アールジュネス
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
天野喜孝 桜姫 セミオーダー版画
Fabius Sugel "Aschenputtel"
【額付】アンディ・ウォーホル「キャンベルスープ(GREEN PEA)」
美品 葛飾北斎 富嶽三十六景 悠々洞出版 手摺木版画 全46枚揃 完品 浮世絵
美品 伊藤若冲「日出鳳凰図」シルクスクリーン ボストン美術館所蔵 掛軸
『午後のバラ』ジニー・キム ☆限定ジクレー 額装、サイン、ED、証明書付
藤城清治 レフグラフ 『ねむの木の子守歌』
マックナイト シルクスクリーン 「ベレスフォード 」ED有 美品
☆坂本直行☆「 くろゆり」シルクスクリーン 四ツサイズ 未使用！
できる限り状態の良い作品を厳選して出品しておりますので、よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をよろしくお願いします！■状態・保存用箱にキズがございます作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 エッチング・アクアチント・エンボス制作年 2010年限定部数 66/77サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 52×16cm額寸 71.5×32cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#ミヤケマイその他作品はこちら
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
当店の記念日 【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】 版画
375
36分钟前
当店の記念日 【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】 版画
¥
35,000
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19,950
(税込) 送料込み
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美術品
版画
【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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出品者
f14b56b44019a0
1755
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コメント (15)
当店の記念日 【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】 版画
額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】 www
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当店の記念日 【額付】ミヤケマイ「秋キノコ狩り HIDE+SEEK」【作家直筆サイン】 版画
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