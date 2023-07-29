代引き手数料無料 キャビスパ　メルナージュ 美容機器

自宅保管品です。

にのに様 専用

ご了承のうえご購入ください。

☆あき様専用☆ ケノン7.1 ジャンク品



サファイア冷感脱毛器 UVベース付き 全身 IPL光脱毛器 99万回 痛み無し

●セット内容：本体・ACアダプター

refa リファファインバブル ピュア(正規品)

●本体サイズ：約幅8.3奥行11.6高さ9.8cm

【期間限定値下げ】ダーマショット

●重さ：約310g

YA-MAN RF美顔器『フォトプラスEX』 専用パッド15枚×10箱付

●素材：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス（ヘッド部）、シリコン

保証付★ヤーマンYAMANミーゼmyseスカルプリフトアクティブMS-80G美品

●防水：IPX7相当（ACアダプターは防水ではありません）

【新品・未開封】スチーマー ナノケア （Panasonic）

●充電時間：約3時間で約30分使用可（ACアダプターを差し込みながらの使用はできません）

スタイリフト 伊藤超短波 EMS

●10分自動オフタイマー付き

ME ラボン 美容ジェルセット

●消費電力：約5W（充電時）

Panasonic 美顔器

●中国製

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 新品、未使用

自宅保管品です。ご了承のうえご購入ください。●セット内容：本体・ACアダプター●本体サイズ：約幅8.3奥行11.6高さ9.8cm●重さ：約310g●素材：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス（ヘッド部）、シリコン●防水：IPX7相当（ACアダプターは防水ではありません）●充電時間：約3時間で約30分使用可（ACアダプターを差し込みながらの使用はできません）●10分自動オフタイマー付き●消費電力：約5W（充電時）●中国製

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 新品、未使用

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