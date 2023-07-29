代引き手数料無料 キャビスパ　メルナージュ 美容機器

自宅保管品です。
にのに様 専用
ご了承のうえご購入ください。
☆あき様専用☆ ケノン7.1 ジャンク品
サファイア冷感脱毛器 UVベース付き 全身 IPL光脱毛器 99万回 痛み無し
●セット内容：本体・ACアダプター
refa リファファインバブル ピュア(正規品)
●本体サイズ：約幅8.3奥行11.6高さ9.8cm
【期間限定値下げ】ダーマショット
●重さ：約310g
YA-MAN RF美顔器『フォトプラスEX』 専用パッド15枚×10箱付
●素材：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス（ヘッド部）、シリコン
保証付★ヤーマンYAMANミーゼmyseスカルプリフトアクティブMS-80G美品
●防水：IPX7相当（ACアダプターは防水ではありません）
【新品・未開封】スチーマー ナノケア （Panasonic）
●充電時間：約3時間で約30分使用可（ACアダプターを差し込みながらの使用はできません）
スタイリフト 伊藤超短波 EMS
●10分自動オフタイマー付き
ME ラボン 美容ジェルセット
●消費電力：約5W（充電時）
Panasonic 美顔器
●中国製
ENVIRON エンビロン 美顔器 ＤＦバイルスキンケアデバイス
ケノン kenon 脱毛器 ver8.0 スーパープレミアムカートリッジ付き
YAMAN ヤーマン フォトプラス プレステージSS M21
YA-MAN ヤーマン ミーゼ ニードル ヘッドスパリフト MS-31
自宅保管品です。ご了承のうえご購入ください。●セット内容：本体・ACアダプター●本体サイズ：約幅8.3奥行11.6高さ9.8cm●重さ：約310g●素材：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス（ヘッド部）、シリコン●防水：IPX7相当（ACアダプターは防水ではありません）●充電時間：約3時間で約30分使用可（ACアダプターを差し込みながらの使用はできません）●10分自動オフタイマー付き●消費電力：約5W（充電時）●中国製