❤︎ご覧いただきありがとうございます。

ご質問およびご購入いただく前に、必ずプロフィールをご一読願います。なお、プロフィールに記載しております内容のご質問につきましては、ご返事は控えさせていただきます。

お値下げしました!

トリーバーチ

スカーフのような総柄ワンピース

幾何学柄

華やかな総柄のワンピースです。

さらっとしていて伸縮性もあるのでとても着心地かよいです。

ボタンを全部留めてワンピースとして着用したり、

ボタンを外して羽織る感じで着ても素敵です。

素材レーヨン

サイズX-SMALL

身幅約43

肩幅約37

総丈約99

袖丈約60

#チャトラッシュのトリーバーチはこちら

(74-05127210)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トリーバーチ 商品の状態 未使用に近い

