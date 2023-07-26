最安値 成人式 振袖 セット 振袖

★晴れ着の丸昌で購入。

高級振袖 成人式

当時40万ちかくのお値段でした。

志古貴✨しごき✨大人用✨単品



【ClassicStyle】★★正絹桶絞り振袖と袋帯セット★★

★光沢感のあるピンクに下が黒で引き締まっ感があり、とても綺麗な着物だと思います。

ブランド振袖 仮絵羽 ストーン 銀通し 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き



BY2530 紅型 振袖 赤 蝶 鳥 菖蒲 桜 襦袢付き



振袖 豪華 スワロ 刺繍 金彩 銀通し 紋意匠 身丈171cm

★帯は金と黒で袋帯。

辻ヶ花 振袖 成人式 袋帯 セット

帯単品だと30万の商品です

新品 草履&バックセット 成人式 振り袖 高級草履 新しいデザイン 格安



袋帯 振袖用 中古 リサイクル 六通 蝶模様 箔糸 金色 銀色 A844-2

★長襦袢はピンク、黄緑、オレンジのグラデーション(写真4参照)

新品 草履 バッグ セット フリーサイズ 岩佐謹製 デパートブランド 日本製



■美しい赤振袖金彩■吉祥松葉橘紋■正絹振袖フルセット■成人式■振袖一式

ー小物ー

【新品・正絹・仕立て上がり】 振袖 黒 黒に近い紺 桜 雪輪 古典 F28

襟芯

【新品】正絹 筥迫 懐剣 花嫁小物set 紗綾型 薄いピンク

帯枕

振袖 豪華 金駒 金彩加工 紋意匠 身丈 153cm 撥水加工済

伊達締め

③成人式 振袖 ふりそで 着物 振り袖フルセット可能

紐

美品 振袖３点セット 翠山工房 辻が花 絞り 振袖・長襦袢・袋帯 S-72

仮紐4本

京友禅 振袖 御所車 鼓 金彩 金駒刺繍

前板

❣️豪華 振り袖 伊勢丹扱い Ｍサイズ 襦袢付き

帯締め

【新品】草履バッグセット(日本製) ツバキ柄 フリーサイズ 01214

帯揚げ

鮫小紋（無地調）振り袖7点セット

重ね衿

306y11◇蝶 花 華やか 袋帯 立涌 六通◇美品 成人式 結婚式

草履

22成人式 振袖 ふりそで 着物 振り袖フルセット可能

バック

■新品■新作■厚底■帯地■草履バッグセット■振袖フルセット振袖一式■６８２



40637 レディース 振袖 グレー系柄

⚠︎ショール 足袋 肌襦袢はありません。

振袖 中古 リサイクル 黒 正絹 ガード済 一式セット 成人式 結婚式 着物



◆振袖・襦袢・帯・帯締め・重ね衿5点セット◆mk-288



210z16◎小柄な方にも！桐屋 翠山工房 徳永憲峯 振袖 金通し◎美品

★身長158cmの普通サイズ着用しています。

振袖 豪華 辻ヶ花 翠山工房 絞り 金通し 身丈165cm



◆振袖・襦袢・帯・小物全7点セット★mk-1190

★数回着用してますが、クリーニング済み。

帯揚げ 帯締め 重衿 半衿『人気ホワイトコーディ』 新品未使用 0410⑦



豪華正絹 地紋入り金駒刺繍金彩振袖セット

★used品の為、シミ・汚れ等あるかもしれません、ご理解の程お願い致します

確認★庵★私物整理品 帯と着物のリメイク♪入学入園 振袖などに如何？ リボン３つ



振袖 御所車 草花 金糸 金彩 青緑

★素人検品の為、やや傷や汚れあり にしてあります

最終お値下げ♡振袖セット 成人式セット



上質な古典柄❁⃘*.゜買い足し無しのフルセット 草履バッグ 中古ファー 着付け小物

★ 返品は考えておりませんので、良く考えてからご購入お願い致します。

カラフルな型染めの振袖 7点セット



専用 b745 正絹 振袖 六通袋帯 長襦袢 3点セット 花柄 金糸 金彩 赤

★他でも出品してますので、売り切れの場合はご了承下さい。

感謝セール■正絹美品・振袖■正絹袋帯■振袖２点セット



振袖 ツモリチサト tsumori chisato 裄68 Ｌ 中古 sn501



AC7052 夢や秘蔵collection 誂仕立付本振袖 グリーン系草花柄

#振袖セット

振袖 襦袢 セット 着物 薄ピンク 金彩加工 地紋 裄68 Ｌ 中古 sn750

#振袖一式

ターコイズ ブルー 振袖 成人式 フルセット 正絹

#成人式振袖セット

総柄振袖 豪華 金彩 紋意匠 身丈 171cm

#ピンク

成人式 振袖 セット

#金袋帯

b32 正絹 振袖 銀通糸 薔薇 蝶 青 ブルー 着物

#成人式

振袖 豪華 刺繍 紋意匠 金彩加工 身丈 175cm 撥水加工済

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にゃんぱす様 専用出品です 刺繍レース 二尺袖 長襦袢 お誂え 振袖

#着物

振袖 7点セット【大きいサイズ】

#和装

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

★晴れ着の丸昌で購入。 当時40万ちかくのお値段でした。★光沢感のあるピンクに下が黒で引き締まっ感があり、とても綺麗な着物だと思います。★帯は金と黒で袋帯。 帯単品だと30万の商品です★長襦袢はピンク、黄緑、オレンジのグラデーション(写真4参照)ー小物ー襟芯帯枕伊達締め紐仮紐4本前板帯締め帯揚げ重ね衿草履バック⚠︎ショール 足袋 肌襦袢はありません。★身長158cmの普通サイズ着用しています。★数回着用してますが、クリーニング済み。★used品の為、シミ・汚れ等あるかもしれません、ご理解の程お願い致します★素人検品の為、やや傷や汚れあり にしてあります★ 返品は考えておりませんので、良く考えてからご購入お願い致します。★他でも出品してますので、売り切れの場合はご了承下さい。#振袖セット#振袖一式#成人式振袖セット#ピンク#金袋帯#成人式#結婚式#着物#和装

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げ交渉ＯＫ！お振袖 訪問着 西陣織 袋帯 正絹 Ｓ０２３1921★細やか華やか薔薇の駒刺繍★振袖セット★卒業式★袴姿にも★208y51★華やか！ ラメ袋帯 六通 流水に桜楓文★美品 成人式 結婚式［6649］振袖 成人式 晴れ着 蝶文様 紗綾形 ぼかし染 正絹 着物 袷