上質な大人のブランド、マックスマーラストゥディオのニットカーディガン です。

とろとろの贅沢なカシミヤウール。

非常に軽く柔らかいふわふわの素材感、

とろけるようなエアリーで繊細な滑りの肌触りです。

カラーは温かみのある淡いベージュ。

ふんわり綺麗なゆるいロングシルエット。

上質な大人の女性のスタイルに。

■ ■ 素材 ■ ■

カシミヤ 50 ウール 50 %

■ ■ サイズ ■ ■

【M】肩幅 35 袖丈 62 身幅 46 着丈 89 cm

■ ■ 状態 ■ ■

着用は2.3回程度、通常範囲の薄い着用感はございますがまだまだ綺麗な状態です。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

着丈···ロング

素材···カシミヤ

季節感···春

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 未使用に近い

