≪≪≪≪ 即購入OKです ≫≫≫≫

ボッテガ ヴェネタ パンプス イントレ 新品 36 バックとお揃いで*



レペット*厚底パンプス* チャンキーヒール

⭐️お値引きをご希望のお客様は、購入希望価格をコメント欄に記載お願い致します。

FENDI モンスターパンプス 未使用



レア新品!シャネル カメリア ゴールドCCマークメタル セミスクエアトゥ 25㎝

≪≪≪≪ フォロワー募集中 ≫≫≫≫

ファビオルスコーニ サンダル 38



新品☺︎ CELINE セリーヌ フラットシューズ 36

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

【着用少・極美品】ジミーチュウ ROMY 85 レース 花柄 ブライダル 人気



クリスチャンルブタン ヌーディパンプス 37

◆商品説明

ジミーチュウ JIMMYCHOO サンダル パンプス ミュール ヒール



シャネル☆カメリア パンプス ココマーク サンダル バッグロゴ 361/2 黒

ブ ラ ン ド :TOD'S

『最終値下げ』ペリーコ

スエード×パテントレザー(エナメル)

VALENTINO GARAVANI シグネチャー パンプス

ブラック

JimmyChoo/ジミーチュウ ピンヒール パンプス ブラック 38 1/2



マルジェラ タビ バレエ フラット

購 入 先:横浜アパレルオークション

JIMMY CHOO 本革レオパードパンプス(36半)美品



セルジオロッシ ホワイトハイヒールSr1

サ イ ズ: 35 1/2 22.5cm

《正規品》【超美品】ルブタン ベージュ リボンパンプス サイズ38.5



【美品】JIMMY CHOO デザインパンプス ハイヒール スウェード 黒 37

ヒ ー ル:10 cm

フェラガモパンプス



匿名発送 ネブローニ/NEBULONIE スエード ハイヒール サイズ37

付 属 品 :保存袋

【値下げしました】Repetto(未使用) ブリジット 赤 40.0



新品未使用 FURLA ハイヒール ラバーパンプス 完売品 モノトーン

◆商品状態

ジミーチュウ パンプス パープル オレンジ



★新品★JIMMY CHOO ジミーチュウ ベージュ エナメル パンプス

保管状態も良く綺麗な状態です。

ジュゼッペザノッティ レオパード オープントゥ



Christian Diorディオール オープントウシューズ

※靴の日本サイズ表記は、ブランド公式での表記を掲載していますが、あくまでも参考表記ですので、購入後に万が一サイズが合わない場合は、送料は負担して頂きますが、返品は受け付けますので受け取り評価をする前にご一報下さい。

☆美品☆ジェーンマープルドンルサロンメリジェーンパンプス



ペリーコ パイソンフラットパンプス 37サイズ 新品未使用



M me eme エムミーエメ リボンツイードミュール

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

BENIR ウエディングシューズ 24センチ グリッター 12センチヒール



マノロブラニク パンプス スエード 36 MANOLO BLAHNIK

#みかその靴一覧

正規品クリスチャンルブタン❣️ヒールパンプス サンダル



レディース春夏白シューズ

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

未使用 Salvatore Ferragamo レザー ラウンドトゥ パンプス



レペット バレエシューズ パテント 黒

※交渉中でも、先に購入した方が優先となります。

未使用 ディオール J'ADIOR スリングバック バレエフラットシューズ

尚専用ページの作成は、承っていません。

【未使用品】レペット羊革 約22.5cm ヒール5.5cm



新品未使用 スウェードハイヒール パンプス

※画像に関して、照明の関係やお使いの機種モニターによって色の見え方が多少実物と異なる場合がございます。

TORY BURCH トリーバーチ ジジ ラウンド トゥ フラット 23cm



エストネーション ESTNATIONスウェードパンプス シェードグレー

※商品のサイズ価格等によって保証額の観点から、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便(匿名配送)間で発送方法を変更する場合がございます。

Roger Vivier ロジェヴィヴィェ パンプス34サイズ 美品



ALAIA ベロアパンプス

※商品到着後、著しく記載事項と異なる場合はご相談下さい。

TO BE CHIC レインブーツ★美品★

出来る限りの柔軟な対応をさせて頂きます。

ダイアナ大人パンプス



極美品✨フェラガモ ヴァラリボン パンプス 23.5cmブラック

※記載にない不明な点は、購入前にご質問ください。

ディオール ヒールサンダル



美品 ダブルg付き レザー ミッドヒールパンプス

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ペリーコ新品未使用、ホワイト、太ヒール4センチ、箱あり布袋あり、春の靴



【新品未使用】HILLS AVENUE オープントゥ パンプス 厚底 22.5

管理番号:K2804A2-2

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド トッズ 商品の状態 未使用に近い

≪≪≪≪ 即購入OKです ≫≫≫≫⭐️お値引きをご希望のお客様は、購入希望価格をコメント欄に記載お願い致します。≪≪≪≪ フォロワー募集中 ≫≫≫≫∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽◆商品説明 ブ ラ ン ド :TOD'Sスエード×パテントレザー(エナメル)ブラック購 入 先:横浜アパレルオークションサ イ ズ: 35 1/2 22.5cmヒ ー ル:10 cm付 属 品 :保存袋◆商品状態 保管状態も良く綺麗な状態です。※靴の日本サイズ表記は、ブランド公式での表記を掲載していますが、あくまでも参考表記ですので、購入後に万が一サイズが合わない場合は、送料は負担して頂きますが、返品は受け付けますので受け取り評価をする前にご一報下さい。∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽#みかその靴一覧∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽※交渉中でも、先に購入した方が優先となります。尚専用ページの作成は、承っていません。※画像に関して、照明の関係やお使いの機種モニターによって色の見え方が多少実物と異なる場合がございます。※商品のサイズ価格等によって保証額の観点から、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便(匿名配送)間で発送方法を変更する場合がございます。※商品到着後、著しく記載事項と異なる場合はご相談下さい。出来る限りの柔軟な対応をさせて頂きます。※記載にない不明な点は、購入前にご質問ください。∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽管理番号:K2804A2-2

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド トッズ 商品の状態 未使用に近い

プリティバレリーナ37 オシャレフラット【 美品 】 TOGA ハイヒール ビジュー ベルト ベルベット ベージュ【新品•未使用】ファビオルスコーニ スエードパンプス ブラックシャネル ベージュ 37.5【Jimmy Choo】Romy 60 グリッター パンプスクリスチャンルブタン パテントパンプスフェラガモ VARA シルバー サイズ6JollyBoutique レースパンプス 竹下玲奈 ジョリーデイズ リボン【専用2足セット】Comme il faut タンゴシューズ パンプス スエード