ARTS&SCIENCE ドロボウジャケットコート

ARTS&SCIENCE ドロボウジャケット コート size1



初期名作のドロボウコートです。

お色はチャコールグレーのヘリンボーン生地。

シャーペイシャツと同じ仕様でシャーリングが各所に施され立体感のある仕上がりとなっています。

またポケットが内側に沢山付いている仕様の為、収納力もあります。ボタンは全てコーティングされた木製ボタンです。

サイズも希少な1サイズ。小柄な男性、また女性におすすめです。少しゆとりがあるような作りとなっています。サイズ詳細をご参考下さい。

状態も生地の特性もあってへたりも見られず年代の割には美品かと思います。

サイズ表記:1

肩幅:約41cm

身幅:約53cm

着丈:約75cm

#アーツアンドサイエンス

#ARTSandSCIENCE

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

