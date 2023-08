「Complete Album Box」

定価: ¥ 37000

#吉川晃司 #CD・DVD

デビュー・アルバム『パラシュートが落ちた夏』から、最新アルバム『SAMURAI ROCK』まで、オリジナル・アルバム全18枚を紙ジャケ、高音質SHM-CD、最新24bitリマスタリングにて収録。オリジナル発売時にアナログ盤でリリースされていた初期の6作品はLP盤のオリジナル・アートワークを極力忠実に再現した紙ジャケ仕様。

初回完全生産限定。現在廃盤。入手困難。

「KEEP ON SINGIN'!!!!!~日本一心~」

71/71

吉川晃司

定価: ¥ 2857

ファン待望の80年代の名曲たちのリレコーディング、COMPLEXのセルフカヴァー、本作で初収録となる貴重なライブテイク、歌い継がれてきた名曲たちばかりを収録!

さらに吉川晃司が作曲、母校である広島県府中小学校の子供たち作詞の平和を歌う名曲「あの夏を忘れない」の吉川晃司ヴォーカルによる新レコーディング・ヴァージョンで本邦初披露!

「ダブル・エッジ ソード」

吉川晃司

定価: ¥ 4000

デビュー25周年を記念するオリジナル・アルバム。ダイナミックな8ビートのナンバーからロマンティックなバラードまでを収録。初回盤三枚組。

「WILD LIPS」

吉川晃司

定価: ¥ 3000

デビュー30周年YEARを経て50歳を迎え、通算19枚目のオリジナル・アルバムをリリース。ダンサブルなロック・アルバムが完成。 初回盤。

「OVER THE 9」

吉川晃司

定価: ¥ 4000

通算20作目となる待望のニュー・アルバム発売!!

初回生産限定盤(CD2枚組)は、最新のLIVE音源を収録したプレミアムCD付。

全て一度PCに入れたのみ。

分売の予定はありません。

ボックスは中古購入時からスレがあり、CDも幾つか汚れ(写真9)があります。PCには問題無く入れられました。

「WILD LIPS」は未開封品購入時から歌詞カードが水濡れの様に破れ劣化していました(写真10)。

箱に包装して発送します。

即購入OKです。

よろしくお願い致します。

吉川晃司

COMPLEX

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

