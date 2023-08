【スニーカー】

ーーーー【必読】ーーーーーーーーー

※ 即購入大歓迎です(在庫確認不要)

※ 値引き交渉不可

(お気持ち程度でしたら可能な場合もありますが基本的にはお断りしております)

※ ゲリラ値引きする場合がありますのでいいねとフォローをお願い致します

※ 発送の際は箱ごとプチプチで包んでお送りします

※ 全て正規品となります(評価参照)

※ サイズをしっかりとご確認ください

※ 箱・タグ・包装紙などにもともとの傷や破れがある場合があります

※ 発送はまとめて行いますので1〜2日はお時間いただきます

※ コンビニ払いの方は1時間以内のお支払いをお願い致します

(難しい場合は事前にいつまでに支払うかコメント下さい)

ーー【商品説明】ーーーーーー

新品/未使用/送料込

・型番:DQ7582-700

Nike WMNS Air Force 1 Low 40th Anniversary "Yellow/Sail"

ナイキ ウィメンズ エアフォース1 ロー 40th アニバーサリー "イエロー/セイル"

・サイズ:22cm

※ウィメンズモデル

※完売モデル

ーーーーーーーーーーーーーー

☆ ★プロフィールのご確認とフォローを宜しくお願い致します!!

☆ ★その他ご質問等ありましたらお気軽にコメントください!!

以上

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

