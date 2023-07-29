最新エルメス アンティーク 鉄脚 和箪笥 モールガラス ローボード 古家具 黒色 テレビ台 リビング収納

モールガラス引き戸の鉄脚ローボードのご紹介です。引き出しの取っ手が丸みを帯びており可愛らしいタンスです。届いてすぐにお使いできるように補修修復してあり鉄脚はオリジナルの鉄棒脚を使用しています。材質は本体はスギ、前板はキリ、引き出し内側はスギです。店舗什器としてもお使いいただけます。あなたのライフスタイルにあった使い方でアンティークを是非楽しんでみてください。

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サイズ： Ｗ1140mm Ｄ400mm Ｈ580mm

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※その他のサイズは画像でご判断ください。

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※ヤマトらくらく家財宅急便での発送となります。送料無料で設定しておりますが北海道、東北、九州、沖縄、離島の方は別途料金が発生いたします。

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※値下げ交渉したい方はコメント欄にお願いします。その際にお住いの地域をお知らせください。（評価の悪い方にはお答えできない場合もございます。）

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※最近、購入すると言って値下げ交渉をし専用ページを作ったにもかかわらず音信普通になる方が見えます。お互い顔が見えないなかでのお取引ですので節度のある方とお取引したいと考えています。

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また商品が届いたときに古いものですので輸送中にダメージがあったりする場合がございます。その場合は評価をなさらないでまずはご連絡をお願いいたします。評価をされた後にはこちらとしても対応ができなくなってしまいます。商品が届いたときに感動していただきたいと思っています。誠心誠意をこめてご対応いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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※お気軽にご質問くださいね。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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