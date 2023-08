【12月スーパーSALE 15％OFF】 ENHYPEN ニキ　セット　公式 K-POP/アジア

全て自引きしたため公式です。

rosé 公式 BLACKPINK トレカ ロゼ ペンライトver.1

現在は手に入らないものが多くあるのでこちらのお値段です☺︎

BTS 防弾少年団 君に届く DVD トレカ ホソク



BOYNEXTDOOR ウナク サノク トレカ

5点以上でバラ売り可能です!

イジュンギ thank you again スペシャルエディション 未使用新品

コメントお願いします(^^)

BTS MOS ONE ワンコン Blu-ray



NCT 2020 テン スペシャル イヤーブック トレカ

グッズ卒のためまとめてお譲りします。

BLACKPINK LALISA リサ レア ゴールド カード レア トレカ ①

en-connect 缶バッジ→光に当たると傷あり

4 StrayKids スキズ スンミン ラッキーボックス トレカ

儚い キーチェーン→光に当たると傷あり

TWICEチェキ kurakura衣装 ミナ



TREASURE ナイトガーデン ハルト ポスター サイン トレ トレカ

トレカ全てスリーブに入れて保管していました

2018 BTS EXHIBITION オヌル 写真集

border day one フォト立て→ 傷あり

BTS MAGIC SHOP DVD 日本 韓国 ソウル 釜山



トレカ ルーカス Empathy エンパシー NCT NCT2018 WayV

ソロジャケットはどちらもトレカなし、CD未再生

NOW in Thailand 創立式 初回限定 テテ ホソク



IVE minive アイブ リズ 特典 トレカ

質問等ございましたらお気軽にコメントください(o^^o)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

