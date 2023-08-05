【最新入荷】 サカイ x ナイキ ウィメンズ ダンク ハイラックス“ウルフ グレー ホワイト スニーカー

sacai × Nike WMNS Dunk HighLux "WolfGreyWhite"
名作HOKA ONEONE BONDI7ボンダイスニーカーシューズ黒27.5
サカイ x ナイキ ウィメンズ ダンク ハイラックス“ウルフ グレーホワイト"
ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー "デザート" 27.5cm相当
776446-001
NB ニューバランス × J1 サガン鳥栖 MS327 スニーカー 26.5
supreme vans erapro motion logo
Sacai路面店にて購入。
新品 未使用 GUCCI グッチ ウルトラペース R スニーカー5+ 24.5㎝
本体とシューズ袋、キーパー、箱と完備。
Nike Air Jordan 3 Retro "Crimson" 2012
数回着用。美品。
NIKE AIR ZOOM FLIGHT 95 J KIDD 29cm
MEN`S VECTIV Exploris II Mid FUTURELIGHT
ウィメンズの28.5cmになります。
USA米国製ジェイクルー別注M1400C2ミッドナイトネイビー紺28.5cm新品
メンズの27.5cmと同等サイズになるので
新品未使用 27.5cm ADIDAS MUNCHEN GW1400
メンズの27.5で出品しています。
未使用 Reebok x MINIONS INSTAPUMP FURY MU
サイズ間違えずにお願い致します。
【新品25cm 】エア ジョーダン 1 LOW SE
NIKE エアフォース1 ウィメンズ モスリン
READYMADE × BLAZER MID "BLACK"
⚪︎シューキーパーをつけ
難あり アディダス SAMBA 019000 スニーカー ブラック26.5cm
防湿剤いれたスニーカー専用ジップにて
Air Jordan 1 University Blue / エアジョーダン1
暗所保管していました。
◇未使用◆ NIKE ジョーダン1 LOWブラックセメント
ニューバランス×StudioSEVEN コラボスニーカー
⚪︎USED品になる為、神経質な方は購入お控え下さい。
ナイキ ダンク ハイ ヴィンテージ
すり替え防止の為返品交換致しておりませんので
コンバース アディクト スモーキーブラック 27.5
ご了承の上購入お願い致します。
adidas Originals キャンパス 80s / Campus 80s
Nike Air Jordan 1 OG "Medium Grey"
⚪︎即購入できます
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定型文の値下げ交渉はご遠慮下さい。
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返信しません。
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【特別価格】NIKE×ピースマイナスワン KWOND1 27.5cm
⚪︎値下げは即決の場合は多少でした
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ら対応しますのでコメントより
コンバース CT70 OX
希望価格提示して下さい。過度な値引きは
27.5cm Adidas Samba OG アディダス サンバ ブラック
相場見てますので対応しないです。
Supreme NIKE Air Force 1 黒色
又、即時ブロック致します。
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⚪︎基本的に24時間以内発送致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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sacai × Nike WMNS Dunk HighLux "WolfGreyWhite"サカイ x ナイキ ウィメンズ ダンク ハイラックス“ウルフ グレーホワイト"776446-001Sacai路面店にて購入。本体とシューズ袋、キーパー、箱と完備。数回着用。美品。ウィメンズの28.5cmになります。メンズの27.5cmと同等サイズになるのでメンズの27.5で出品しています。サイズ間違えずにお願い致します。⚪︎シューキーパーをつけ 防湿剤いれたスニーカー専用ジップにて 暗所保管していました。⚪︎USED品になる為、神経質な方は購入お控え下さい。 すり替え防止の為返品交換致しておりませんので ご了承の上購入お願い致します。 ⚪︎即購入できます 定型文の値下げ交渉はご遠慮下さい。 返信しません。⚪︎値下げは即決の場合は多少でした ら対応しますのでコメントより 希望価格提示して下さい。過度な値引きは 相場見てますので対応しないです。 又、即時ブロック致します。 ⚪︎基本的に24時間以内発送致します。検索用NIKE ナイキLEBRONKOBEld waffleLD WAFFLEvaporVAPORsacaiSACAIcelticsair jordanAIR JORDANtravis scottfragmentcactus jackoff white clotdunk sbDUNK SBkostonde la soulpattaPATTAthe 10blazerBLAZERair forceNBAair maxSBダンクエアフォース1 Air Force 1 エアマックスNIKE AIR JORDAN1 ジョーダンローダンクdunk ジョーダン1 2 3 4コンセプツダンクダンクローDUNKSBSBdunk NIKE SB DUNK LOW PROナイキSBナイキdunk dunk low spNIKE SBDUNK LOW
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし