ナイキのTシャツ7枚まとめ売りです。

XL1枚 赤 DRY FIT

L 2枚 黒 ボックス 青 プリント 銀タグ

M1枚 黒

S3枚 白 プリント タイダイ プリント

グレー 銀タグ

どれも多少の使用感有りますが、目立つような汚れやキズは無いと思います。

全部170cmちょいガッチリの自分が着ていたものです。

バラ売りは考えていません。

質問ある方は気軽に質問して下さい。

<検索用>

X-large・エクストララージ・X-girl・エックスガール・patagonia・パタゴニア・The North Face ・ノースフェイス・supreme・シュプリーム・VICTIM・ヴィクティム・UNDERCOVER・アンダーカバー・NEIGHBORHOOD・ネイバーフッド・ビンテージ・ヴィンテージ・vintage・adidas・アディダス・NIKE・ナイキ・LACOSTE・ラコステ・Polo Ralph Lauren・ポロラルフローレン・stussy・ステューシー・atmos・アトモス・tommy hilfiger・トミーフィルフィガー・トミーヒルフィガー・Carhartt・カーハート・dickies・ディッキーズ・Ben Davis・ベンデイビス・ボックスロゴ・nautica・ノーティカ・thrasher・スラッシャー・kith・キス・Volcom・ボルコム・HUF・ハフVANS・ヴァンズ

70's

80's

90's

レトロ

シンプルコーデ

ゆるだぼ

オーバーサイズ

#フルジョ

#フルダン

#ブランド

#USA

#ビンテージ

#古着ミックス

#ゆるコーデ

#スウェット

#古着

#古着スウェット

#アメリカ

#アメリカンフラッグ

#カレッジロゴ

#オーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ナイキのTシャツ7枚まとめ売りです。XL1枚 赤 DRY FITL 2枚 黒 ボックス 青 プリント 銀タグM1枚 黒S3枚 白 プリント タイダイ プリント グレー 銀タグどれも多少の使用感有りますが、目立つような汚れやキズは無いと思います。全部170cmちょいガッチリの自分が着ていたものです。バラ売りは考えていません。質問ある方は気軽に質問して下さい。<検索用>X-large・エクストララージ・X-girl・エックスガール・patagonia・パタゴニア・The North Face ・ノースフェイス・supreme・シュプリーム・VICTIM・ヴィクティム・UNDERCOVER・アンダーカバー・NEIGHBORHOOD・ネイバーフッド・ビンテージ・ヴィンテージ・vintage・adidas・アディダス・NIKE・ナイキ・LACOSTE・ラコステ・Polo Ralph Lauren・ポロラルフローレン・stussy・ステューシー・atmos・アトモス・tommy hilfiger・トミーフィルフィガー・トミーヒルフィガー・Carhartt・カーハート・dickies・ディッキーズ・Ben Davis・ベンデイビス・ボックスロゴ・nautica・ノーティカ・thrasher・スラッシャー・kith・キス・Volcom・ボルコム・HUF・ハフVANS・ヴァンズ70's80's90'sレトロシンプルコーデゆるだぼオーバーサイズ#フルジョ#フルダン#ブランド#USA#ビンテージ #古着ミックス#ゆるコーデ#スウェット#古着#古着スウェット#アメリカ#アメリカンフラッグ#カレッジロゴ#オーバーサイズ

