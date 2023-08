【商品No.17】

【PSA10】リザードン 001 025 25TH プロモ



最終値下げ!!ナンジャモSAR、キハダSAR、エリカのおもてなしSRセット

※ピカチュウフィギュアは付属しません。飾りです。

クレイバースト68パック、バイオレット15パック、その他7パック



スペシャルデッキセット リザードンvstar vs レックウザvmax

リーリエ TR

イーブイ&カビゴンgx sa



未開封 ピカチュウ プロモ ポケモンセンター トウホク オープン ワンオーナー

美品だと思いますが、見落としの可能性あるのでプレイ用とさせて頂きます。

トリプレットビート シュリンクなし 2box



クレイバースト1box シュリンク付き 新品未使用

状態は写真をご確認下さい。

【K様専用】【PSA10】コルニの気合い SR 連番※PSAケースあり



極美品 セレナ sr 2枚



【美品】レッドの挑戦 SR ポケモンカード

↓他にもポケモンカード出品しています

予約品【PSA10】 カイリューV SA PSA10 074/067

#ぴっぴ【コレクション整理中】

ナポケモンカード ナタネの活気 sr psa10 横線なし



ミュウV SA ミュウツーV SA PSA10 ミュウUR 連番 3枚セット

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品No.17】※ピカチュウフィギュアは付属しません。飾りです。リーリエ TR美品だと思いますが、見落としの可能性あるのでプレイ用とさせて頂きます。状態は写真をご確認下さい。↓他にもポケモンカード出品しています#ぴっぴ【コレクション整理中】

