豪華 未使用 4058N2パ ③リファ ストレートアイロン ビューテック ヘアアイロン

即購入可能!

土日の発送はお休みしています。

金曜日に購入された場合、郵便局の受付の都合上、時間帯によっては月曜日の発送になります。

専用ページ、取り置き、匿名配送は対応しておりません。

自宅保管品になりますので、僅かな汚れ、傷等が気になる方は購入をご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

-----------------------

【商品情報】

・商品名:リファ ビューテック ストレートアイロン

・型番:RE-AC02A-RIW

・JAN:4589760238916

・購入時期:不明

しっとり ツヤ髪 - 髪の毛の「うねり」を美しく整えます。

1)ダメージを抑えるカーボンレイヤープレート

2)低反発コードで髪をやさしく包み込む

3)美しいツヤ髪ストレートヘア

※より詳しくはメーカーサイトでご確認お願いします

【商品状態】

未使用です。

アイロンについているナイロンは剥がしていません。

外箱、多少の汚れあります。

画像でご判断ください。

素人保管であることをご理解ください。

ヘアアイロン

ReFa

BEAUTECH STRAIGHT IRON

ホワイト

-----------------------

2023年 6月 30日

02/9b*

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

