新入荷 電動コーヒーミル（エスプレッソグラインダー）la PAVONI in italy コーヒーメーカー

【La Pavoni】 電動コーヒーミル(グラインダー)

MODELLO JOLLY

ラ・パボーニ Jolly コーヒーミル グラインダー

※デロンギのカテゴリーをお借りしています。

Pavoni社の電動コーヒーミル・グラインダー

日本向けに120V家庭用コンセントで、しっかりと稼働します。

替刃セットも入っていました。

新品・未使用でしたが、作動の確認をする為に3・4回ほど実際にコーヒー豆を入れて使用しました、刃の挽き目設定をエスプレッソ用の細目にしてみて作動させて、豆の粉がエスプレッソ用にできたと思います、あくまで個人の主観です。

ある程度の豆量を投入しないとしっかりと性能を活かせない点などあるような状況でした、このようなコーヒーミルは素人で詳しくないので使い慣れている方、詳しい方であればお分かりしていただけるのでは、細かい説明を求められてもお答えできないと思いますのでご了承ください。

譲り受けてから10年以上使う機会が無かった為に保管しておりました。

見たところキズなども無く、状態は良いとは思いますが、一度は人の手に渡った物になりますのでご理解いただけますようよろしくお願いします。

※作動確認

120V 95W

横幅:13.ocm 縦幅:23.0cm 高さ:28.5cm 重量:4.0kg

専用の箱に入れてあります、箱は一部劣化あります、写真にある物がすべてです。

日本語の取説はありませんが、イタリア・イングリッシュ・スパニッシュなどのマニュアルは付いています。

あくなで素人検品なので見落としなどあるかもしれません、神経質な方、細かな事を気にされる方はご遠慮ください。思うようにできないとかの使用状況等の問題はお受けできませんのでご了承ください。

丁寧な梱包で配送をいたします。

よろしくお願いします。

他でも出品している為、突然出品を取り消す可能性があります

ご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

