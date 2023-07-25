高品質の激安 AIR NIKE JORDAN 26cm Grey Wolf G LOW 1 スニーカー

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商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|新品、未使用
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NIKE AIR JORDAN 1 LOW G "Wolf Grey" ナイキ エアジョーダン 1 ロー ゴルフ "ウルフ グレー"ナイキ ゴルフシューズサイズ: 26.0cm品番: DD9315-002カラー: ウルフグレー/フォトンダスト／ホワイト/ブラック2022/5/21 NIKE.comにて購入致しました。確実正規品となります。ナイキより届いたダンボールを利用にて発送します。撮影の為一度開封していますが、試着などは一切していません。すり替え防止のため、購入後の返品はお受けしませんのでご了承ください。初期のキズ擦れや箱のへこみなど、ご了承をいただいた上でのご購入お願いします。#nike#snkrs#sneakers#jordan#airjordan#jordan1#airjordan1#AJ1#airmax#airmax1#airmax90#ナイキ #スニーカーズ#エアジョーダン#エアジョーダン1#ジョーダン1#エアマックス#エアマックス1#エアマックス90#エアズーム#エアズームインフィニティツアーネクスト#インフィニティツアー#supreme#シュプリーム#nikegolf#ナイキゴルフ#jordangolf#ジョーダンゴルフ#kith#fragment#フラグメント#タイトリスト#キャメロン#オデッセイ#スリクソン#テーラーメイド#ゼクシオ#ラウドマウス#DUNLOP#Callway#ツアーステージ#パーリーゲイツ#simmax #beamsgolf#マーベリック#TaylorMade#ビームスゴルフ#ブリーフィング#NOCTA#ノクタ#Golfickers#ゴルフィッカーズ#FR2GOLF#マルボン#malbon#クラブハウス#CLUBHAUS#V12ゴルフ#キャプテンズヘルムゴルフ#captainshelmgolf#vicegolf#birdsofcondor#バーズオブコンドル#ナイキゴルフシューズ#ジョーダンゴルフシューズ#ゴルフシューズ#eastsidegolf#イーストサイドゴルフ履き口···紐カラー···グレースニーカー型···ローカット素材···本革
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|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|エアジョーダン
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|新品、未使用