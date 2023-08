LA BOUCLE(R) ペーンサージシャツ ジャケット

春先や秋のライトアウターや冬のコートのインナーなど幅広くお使いいただける上質なシャツジャケットです。

●購入価格 ¥31,370円

●サイズ:44 S〜M相当

採寸cm

身幅 59

着丈 66

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:試着のみの未使用品ですが着用予定であったためタグはございません。

●カラー ダークグレーグラフチェック

●以下商品説明引用

商品説明

太い袖を袖口にかけてテーパードさせた独特なフォルムが特徴のワークテイストのラグランスリーブのシャツブルゾン。

メランジ感あるカスリ調のグラフチェックがユニークなLA BOUCLEオリジナルのウール素材を使用。

裾をエラスティックコードで絞り、スポーティーな着こなしがモダンな印象をあたえてくれます。

落ち着きあるカラーリングなのでインナーには発色のいいタートルネックやクルーネックのカットソー、ニットがおすすめ。

【IENA EDIFICE LA BOUCLE / ラブ―クル】IENAとEDIFICEから新しいコンセプトブランドが誕生。

コンセプトは「ありふれた日常に、ちょっとした非日常を」。

上質で本物を求める大人の女性・男性に向けたコンセプトブランドです。

モデルサイズ:身長:178cm バスト:85cm ウェスト:70cm ヒップ:88cm 着用サイズ:46

以下お好きな方にもおすすめです

ニット

unfil

comoli

グラフペーパー

Graphpaper

シャツ

カットソー

スタンドアップ

ベージュ

マッキントッシュ

Mackintosh

Traditional Weatherwear

トラディショナルウェザーウェア

MARGARET HOWELL

マーガレット・ハウエル

EDIFICE

エディフィス

danton

orcival

barbour

バブアー

teatora

テアトラ

AURALEE

オーラリー

unfil

ships

ユナイテッドアローズ

ステンカラーコート

スプリングコート マーガレットハウエル

マウンテンパーカー

スウェット

シャツ

ジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エディフィス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エディフィス 商品の状態 未使用に近い

