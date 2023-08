1979年頃から発売されていたサンヨーラジカセWU4です。

we are rewind(SERGE)カセットプレイヤー レコーダー

およそ40年前の物で、実家に保管していました。

SONY DAT D7



NW-A105 SONYウォークマン

サイズはW480mm×D90mm×H140mm

iPod nano 第7世代 Appleアップル アイポッドナノ 本体 16GB



アイワラジカセ(美品)

動作確認しましたが、AMは受信しませんでした。

ソニー/TCM−4500【My First SONY】整備済カセットプレーヤー

FMは綺麗に受信しました。

【中古】iPod classic ラバーケース付き

Wカセットは片方は巻き戻しのみ作動。もう片方はモーター音だけで動きません。

SONY CDウォークマン D-NE900_BL

カセットはどちらも再生出来ない状態です

美品 iPod nano 第7世代 スペースグレイ 16GB



KENWOOD DP-1001G CDプレーヤー

純正アダプターですが、先のプラスチック部分が割れていますが通電しています。電池での利用をしていなかったので、電池利用は確認していません。

iPod classic 160GB MC297J



❤驚くほど多機能❣音楽もゲームも動画も楽しめ退屈しない♪❤MP3プレーヤー

取扱い説明書はありません。

よっしー様 専用



佐藤商事 4905689 PK-NE02W(H) オン・ステージ

外観には小傷があります。

【Pioneer】X-CM56 CDミニコンポ Bluetooth搭載!

ジャンク品扱いと考えているのでご自分で手直しが可能な方、またはコレクション、レトロなインテリアとして検討して頂ければ幸いです。

YAMAHA GT-1000



aiwacassetteboy

こちらの商品は長期自宅保管の中古品であることをご了承の上、ご検討よろしくお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。

NW-A105+ソフトレザーケース+アダプター付



iPod classic 第5世代 HDD30GBからSD256GBに 白×赤

#昭和 #レトロ #カセット #アンティーク #三洋 #SANYO #サンヨー #オーディオ

商品の情報 ブランド サンヨー 商品の状態 全体的に状態が悪い

1979年頃から発売されていたサンヨーラジカセWU4です。およそ40年前の物で、実家に保管していました。サイズはW480mm×D90mm×H140mm動作確認しましたが、AMは受信しませんでした。FMは綺麗に受信しました。Wカセットは片方は巻き戻しのみ作動。もう片方はモーター音だけで動きません。カセットはどちらも再生出来ない状態です純正アダプターですが、先のプラスチック部分が割れていますが通電しています。電池での利用をしていなかったので、電池利用は確認していません。取扱い説明書はありません。外観には小傷があります。ジャンク品扱いと考えているのでご自分で手直しが可能な方、またはコレクション、レトロなインテリアとして検討して頂ければ幸いです。こちらの商品は長期自宅保管の中古品であることをご了承の上、ご検討よろしくお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。#昭和 #レトロ #カセット #アンティーク #三洋 #SANYO #サンヨー #オーディオ

商品の情報 ブランド サンヨー 商品の状態 全体的に状態が悪い

ソニー カセットプレイヤー ウォークマン WM-7SONY ウォークマン Eシリーズ NW-E083(L)SONY NW-A46 WALKMAN ウォークマンSONY ウォークマン NW-A105 アッシュグリーン16GBASTRO A40 TR MixAmp ProONKYO DP-X1 専用ケース付きsony✕鬼滅の刃 冨岡義勇モデル ウォークマンNW-A55 おまけ巾着つきSONY MDプレーヤー WM-EX1HG ジャンク