欲しいの JIL SANDER 刺繍ワンピース　DAN34 ロングワンピース

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一目惚れして購入しましたが、子供がいるのでなかなか着る機会がなく、お譲りしたいと思いました。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ジルサンダー
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の情報
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|S
|ブランド
|ジルサンダー
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|新品、未使用