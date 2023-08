数量限定セール RA-P150 RAMASU スマートプロジェクター ミテミ mitemi PC周辺機器

セット内容

・本体

・ミニ三脚(約110mm~220mm)

・リモコン(単4形乾電池×2本/別売)

・HDMIケーブル(約1m)

・電源アダプター(約1.2m)

・USB電源ケーブル(約0.8m)

・取扱説明書/保証書

☺︎全て揃ってます!!使用回数2、3回。アイシングクッキー作成用に購入しましたが、上手く使いこなせず保管してました。購入は、去年の9月ごろです。

以下Webサイト参考記載

■Android搭載

本機単体でYouTube動画鑑賞可能

■高輝度DLP方式採用

米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術

■驚きの投影サイズ10~150インチ

スマホサイズなのに迫力の最大150インチ

■伸縮式mini三脚付き

約110mm~220mm

商品について

■製品特徴

・Wi-Fi

・Android 7.1

・内蔵メモリー8GB

・180°反転機能(オート)

・台形補正(オート)

・ピント調整(マニュアル)

・アスペクト比 16:9

・内蔵スピーカー(8Ω1W)

■仕様

・本体サイズ(mm):約W80×H17.5×D145

・本体重量:約250g

・明るさ:127 ANSI ルーメン 国内検査済

・コントラスト:2000:1

・投影サイズ:10-150インチ

・解像度:854×480,サポート1920×1080

・インターフェース:HDMI/Audio-out/USB/microSDカード

・パッケージサイズ(mm):約W154×H68×D185

・パッケージ重量:約700g

#プロジェクター

#RAMASU

#池商

#mitemi

#スマートプロジェクター

#RA-P150

#小型

#LEDプロジェクター

#ポータブルプロジェクター

#家庭用

#会社用

#映画

#YouTube

#NETFLIX

#Prime Video

#対応

#三脚付き

#アウトドア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

