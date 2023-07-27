非売品 モンクレールMONCLER DISTHELONナイロンパーカーコート サイズL ダウンジャケット

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●出品者の情報も必ずご覧の上、購入下さいませ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

モンクレールMONCLER DISTHELONナイロンジップアップパーカーコート(アイボリー)数年前にリユースブランドショップにて購入しました。●サイズ4●色→アイボリー●実寸サイズ→着丈88cm身幅44cm 袖丈62cm●コンディション→モンクレールワッペンやタグは有りませんが、査定に出した所、金額が付いたので 本物です。通常使用の使用感のみで、特に目立つダメージありません。写真を参照下さい●中古ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。●その他にも色々ブランドを出品してますので良かったらご覧下さい●出品者の情報も必ずご覧の上、購入下さいませ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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