【日本限定モデル】 ダンク 【新品未使用】ナイキ ロー 29.5cm レッド" "チャンピオンシップ スニーカー

NIKE DUNK LOW "CHAMPIONSHIP RED"

adidas ZX700 012342 27cm タグ付き

■29.5cm

コンバース トレックウェーブ 24.5

■箱あり タグあり（スニダン購入）

マルジェラ タビスニーカー

■すり替え防止のため、返品は承りません

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■新品未使用ですが保管品です

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ご理解のある方のみご検討下さい

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神経質な方のご購入はお控えください

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■当方はプロではありません

バレンシアガ トリプルS 箱なし

ダメージや汚れの見落とし、

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説明不足の可能性も0ではありません

NIKE AIR MAX１ Premium 28.5cm

上記ご了承のうえ、ご購入をお願いします

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■商品を見る端末それぞれで

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色味などの再現性が異なります

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商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE DUNK LOW "CHAMPIONSHIP RED"■29.5cm■箱あり タグあり（スニダン購入）■すり替え防止のため、返品は承りません■新品未使用ですが保管品です ご理解のある方のみご検討下さい 神経質な方のご購入はお控えください■当方はプロではありません ダメージや汚れの見落とし、 説明不足の可能性も0ではありません 上記ご了承のうえ、ご購入をお願いします■商品を見る端末それぞれで 色味などの再現性が異なります 上記踏まえてのご検討をお願いします

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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