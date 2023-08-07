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【日本限定モデル】 ダンク 【新品未使用】ナイキ ロー 29.5cm レッド" "チャンピオンシップ スニーカー

商品の説明

NIKE DUNK LOW "CHAMPIONSHIP RED"
adidas ZX700 012342 27cm タグ付き
■29.5cm
コンバース　トレックウェーブ　24.5
■箱あり タグあり（スニダン購入）
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■すり替え防止のため、返品は承りません
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■新品未使用ですが保管品です
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　ご理解のある方のみご検討下さい
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　神経質な方のご購入はお控えください
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■当方はプロではありません
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　ダメージや汚れの見落とし、
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　説明不足の可能性も0ではありません
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　上記ご了承のうえ、ご購入をお願いします
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■商品を見る端末それぞれで
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　色味などの再現性が異なります
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　上記踏まえてのご検討をお願いします

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商品の情報

商品のサイズ29.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

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NIKE DUNK LOW "CHAMPIONSHIP RED"■29.5cm■箱あり タグあり（スニダン購入）■すり替え防止のため、返品は承りません■新品未使用ですが保管品です　ご理解のある方のみご検討下さい　神経質な方のご購入はお控えください■当方はプロではありません　ダメージや汚れの見落とし、　説明不足の可能性も0ではありません　上記ご了承のうえ、ご購入をお願いします■商品を見る端末それぞれで　色味などの再現性が異なります　上記踏まえてのご検討をお願いします

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商品のサイズ29.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【日本限定モデル】 ダンク 【新品未使用】ナイキ ロー 29.5cm レッド" "チャンピオンシップ スニーカー

21分钟前

【日本限定モデル】 ダンク 【新品未使用】ナイキ ロー 29.5cm レッド" "チャンピオンシップ スニーカー

¥18,800 ¥14,100

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6627ef1a

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