ご閲覧いただき、ありがとうございます。

THE NORTH FACEの防水シューズ。

色は黒、サイズは27cm。

ノースフェイスのオンラインショップで購入しました。

☆新品、未使用、タグ付き。箱のまま、自宅保管していました。

☆きちんと見てはいますが、細かく見落としているものはご容赦ください。

☆ご購入前にプロフィール欄をご一読ください。

☆上記ご理解いただいた上でのご購入をお願いします。また、細かいことを気になさる方はご購入をお控えください。

カラー···ブラック

丈···ショート

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

