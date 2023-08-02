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商品名：Addict CONVERSE CHUCK TAYLOR
NIKE×Sacai×Fragment LDWaffle ネイビー 26.5cm
カラー：マスタード
限定500足完売品！にゅBoots SANGACIO
状態 新品未使用
AMBUSH×NIKE エアフォース1
サイズ：29.0cm US10.5
ナイキ エア フォース1 MID
国内正規店にて購入
ナイキNIKE エアジョーダン1 レトロ ハイ オブシディアン UNC 27cm
即完売アイテム。
断捨離！プラチナモデル！UNDERCOVER UCT9F01ニットスニーカー
サイズもカナリ希少かと思いますので、この機会にぜひ！
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新品未使用ですがあくまで自宅での保管となっておりますので、その点ご理解の程よろしくお願いします。
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カラー···イエロー
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スニーカー型···ハイカット
新品 ADIDAS WARSZAWA SPZL 23cm
履き口···紐
27.5cm NewBalance BB550PWA ニューバランス スニーカー
素材···キャンバス
NIKE×sacai ブレーザーLOW
柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント
【07/03(月) まで】ナイキ エアフォース1 ロー "ブロンクス オリジンズ
29
28.5cm 新品 GYAKUSOU ZOOMX VAPORFLY ギャクソウ
mustard
Reebok × vetements VETEMENTS 27.5cm
CT70
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US10.5
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チャックテイラー
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コンバース
Nike Air Jordan 1 High OG Craft 27.5cm
イエロー
ジョーダン1 ハイ 25.5
yellow
NIKE エアマックス 98 NY
アディクト
新品 adidas Samba 23.5cm
商品の情報
商品のサイズ
29cm
ブランド
コンバース
商品の状態
新品、未使用
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【新品】TRAVIS SCOTT × NIKE AIR TRAINER 1
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商品名：Addict CONVERSE CHUCK TAYLORカラー：マスタード状態 新品未使用サイズ：29.0cm US10.5国内正規店にて購入即完売アイテム。サイズもカナリ希少かと思いますので、この機会にぜひ！新品未使用ですがあくまで自宅での保管となっておりますので、その点ご理解の程よろしくお願いします。その他多数出品しておりますので合わせてご確認お願い致します。 カラー···イエロースニーカー型···ハイカット履き口···紐素材···キャンバス柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント29mustardCT70US10.5チャックテイラー コンバースイエローyellowアディクト
商品の情報
商品のサイズ
29cm
ブランド
コンバース
商品の状態
新品、未使用
激安通販新作 Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK スニーカー
375
49分钟前
激安通販新作 Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK スニーカー
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(税込) 送料込み
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スニーカー
Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
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1886
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激安通販新作 Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK スニーカー
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