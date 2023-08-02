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激安通販新作 Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK スニーカー

商品の説明

商品名：Addict CONVERSE CHUCK TAYLOR
NIKE×Sacai×Fragment LDWaffle ネイビー　26.5cm
カラー：マスタード
限定500足完売品！にゅBoots SANGACIO
状態 新品未使用
AMBUSH×NIKE エアフォース1
サイズ：29.0cm US10.5
ナイキ　エア　フォース1 MID
国内正規店にて購入
ナイキNIKE エアジョーダン1 レトロ ハイ オブシディアン UNC 27cm
即完売アイテム。
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新品未使用ですがあくまで自宅での保管となっておりますので、その点ご理解の程よろしくお願いします。
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スニーカー型···ハイカット
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素材···キャンバス
NIKE×sacai ブレーザーLOW
柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント
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29
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US10.5
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イエロー
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yellow
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商品の情報

商品のサイズ29cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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商品名：Addict CONVERSE CHUCK TAYLORカラー：マスタード状態 新品未使用サイズ：29.0cm US10.5国内正規店にて購入即完売アイテム。サイズもカナリ希少かと思いますので、この機会にぜひ！新品未使用ですがあくまで自宅での保管となっておりますので、その点ご理解の程よろしくお願いします。その他多数出品しておりますので合わせてご確認お願い致します。 カラー···イエロースニーカー型···ハイカット履き口···紐素材···キャンバス柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント29mustardCT70US10.5チャックテイラー コンバースイエローyellowアディクト

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商品のサイズ29cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

激安通販新作 Addict 29.0cm CONVERSE 黄色 TAYLOR CHUCK スニーカー

49分钟前

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