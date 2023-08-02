(税込) 【高性能】ノートpc Corei5-6200U メモリ8GB SSD128GB ノートPC

東芝の中古ノートパソコンになります！

カメラ付✨メモリ8GB✨新品SSD256GB✨Core i5のノートパソコン

スペックは高く、事務作業等さまざまな場面でストレスなくお使いいただけます！

極美品✨すぐに使えるノートPC✨カメラ付✨薄型軽量携帯性抜群✨2018年製



新品未開封 MacBook Air M2 2022 スペースグレイ

メーカー TOSHIBA / 東芝

Mouse Computer | Intel Core i5 第8世代

メーカー型番 DYNABOOK R73/D

くう様専用商品 交渉済み

機種名 Dynabook

DELL PRECISION7720/i7-7820HQ

プロセッサ種別 Corei5-6200U

Acer Aspire5742 SSD換装 i5搭載

クロック 2.30GHz

保証期間内Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook

メモリー 8GB (8192MB)

SSD搭載 Corei7搭載！爆速ノートPC（ThinkPad）

ストレージ SSD 128GB

13.3インチ MacBook Air 2020 M1 スペースグレイ

画面サイズ 13.3インチ / 型

DAIV-5N カスタムモデル

OS情報 Windows 10Pro

MacBook Air M1 シルバー

付属品ACケーブル

CHUWI HeroBook ノートPC 14.1インチ SSD増設済み



【美品】✨Blu-ray✨爆速SSD✨メモリ8GB✨すぐ使えるノートパソコン

※中古品のため細かい傷や汚れある場合がございます。画像にて確認の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

東芝の中古ノートパソコンになります！スペックは高く、事務作業等さまざまな場面でストレスなくお使いいただけます！メーカー TOSHIBA / 東芝メーカー型番 DYNABOOK R73/D機種名 Dynabookプロセッサ種別 Corei5-6200Uクロック 2.30GHzメモリー 8GB (8192MB)ストレージ SSD 128GB画面サイズ 13.3インチ / 型OS情報 Windows 10Pro付属品ACケーブル※中古品のため細かい傷や汚れある場合がございます。画像にて確認の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ノートパソコン windows10 W255EUSONY VAIO E VPCEB39FJ/B 中古 Office付きDynabook P3-T4KSBG i3 8GB 512GB SSD 第8世代★Win11★EPSON★15.6型②★MacBook Pro16インチ 2019年モデルb247✨限定/6世代 Core i5/爆速SSD512/8GB✨ノートパソコン