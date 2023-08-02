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(税込) 【高性能】ノートpc Corei5-6200U メモリ8GB SSD128GB ノートPC

商品の説明

東芝の中古ノートパソコンになります！
カメラ付✨メモリ8GB✨新品SSD256GB✨Core i5のノートパソコン
スペックは高く、事務作業等さまざまな場面でストレスなくお使いいただけます！
極美品✨すぐに使えるノートPC✨カメラ付✨薄型軽量携帯性抜群✨2018年製

新品未開封　MacBook Air M2 2022 スペースグレイ
メーカー　TOSHIBA / 東芝
Mouse Computer | Intel Core i5 第8世代
メーカー型番　DYNABOOK R73/D
くう様専用商品　交渉済み
機種名　Dynabook
DELL PRECISION7720/i7-7820HQ
プロセッサ種別　Corei5-6200U
Acer Aspire5742 SSD換装 i5搭載
クロック　2.30GHz
保証期間内Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook
メモリー　8GB (8192MB)
SSD搭載 Corei7搭載！爆速ノートPC（ThinkPad）
ストレージ　SSD 128GB
13.3インチ MacBook Air 2020 M1 スペースグレイ
画面サイズ　13.3インチ / 型
DAIV-5N カスタムモデル
OS情報　Windows 10Pro
MacBook Air M1 シルバー
付属品ACケーブル
CHUWI HeroBook ノートPC 14.1インチ　SSD増設済み

【美品】✨Blu-ray✨爆速SSD✨メモリ8GB✨すぐ使えるノートパソコン
※中古品のため細かい傷や汚れある場合がございます。画像にて確認の上ご購入ください。

ノートパソコン windows10 W255EU

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態目立った傷や汚れなし

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b247✨限定/6世代 Core i5/爆速SSD512/8GB✨ノートパソコン
東芝の中古ノートパソコンになります！スペックは高く、事務作業等さまざまな場面でストレスなくお使いいただけます！メーカー　TOSHIBA / 東芝メーカー型番　DYNABOOK R73/D機種名　Dynabookプロセッサ種別　Corei5-6200Uクロック　2.30GHzメモリー　8GB (8192MB)ストレージ　SSD 128GB画面サイズ　13.3インチ / 型OS情報　Windows 10Pro付属品ACケーブル※中古品のため細かい傷や汚れある場合がございます。画像にて確認の上ご購入ください。

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ブランド東芝
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(税込) 【高性能】ノートpc Corei5-6200U メモリ8GB SSD128GB ノートPC

35分钟前

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(税込) 【高性能】ノートpc Corei5-6200U メモリ8GB SSD128GB ノートPC (税込) 【高性能】ノートpc Corei5-6200U メモリ8GB SSD128GB ノートPC

NEC 〔中古〕 VK23TB-U / Core i5-6200U 2.3GHz / メモリー8GB / SSD

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