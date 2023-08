ユナイテッドアローズで購入しました。

室内での試着のみです。

SOLDOUTの商品です。

サイズは24.5センチです^_^

お色は6枚目の写真が一番近いかなと思います。

この商品の箱は、着用するつもりでしたので、お店で破棄してもらいましたのでありませんm(_ _)m

一度、人の手に渡ったものです。

ご理解いただける方の購入をお願い致します。

他サイトでも出品しておりますので、削除する場合があります。

以下アローズのホームページを引用しています。

ワントーンの配色がデイリーに活躍。「U327」から2023春夏の新色が登場。

■デザイン

70年代を席巻した数々の<New Balance>レーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスの一足。

「327」シリーズの特徴でもあるフレアソールや、外側のみに配したブランドロゴが特徴です。

アッパーの外側と内側でカラーが異なるアシンメトリーなデザインが新鮮。

女性らしいフェミニンなコーディネートにも馴染みやすい微配色のベージュカラーが、上品な雰囲気を醸し出します。

■素材

アッパー:天然皮革、合成繊維

・メーカー品番:U327EE D BEIGE

・Width:D

・ユニセックス

人気モデル···new balance 327

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

