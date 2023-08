ブランド名 イッセイミヤケ

LAD MUSICMAN 19ss ロングビッグシャツ ブラック size:44

サイズ M ※大きめL〜XL相当

stussy 柄シャツ

着丈76㎝ 身幅63㎝ 肩幅58㎝ 袖丈58㎝

GUCCI コットン100%デニムシャツ 46号 M

カラー イエローベージュ系

ワコマリア アロハシャツ ボブマーリー WACKO MARIA

素材 麻100%

【代表作】midorikawa シャツ

生産 日本製

【希少】faith connexion NTMBオーバーデニムシャツ

状態 通常used

ポロ ラルフローレン CALDWELL 開襟シャツ 花柄 総柄 オープンカラー

※クリーニング後長期保管分

eanbe アロハシャツ afro×good day



ERRICO FORMICOLA/エッリコフォルミコラ チェックシャツ

〜スペシャルアイテム入荷〜

LUIGI BORRELLI ピンクリネン麻100%シャツ王家紋章付きmg754



リアルマッコイズ フランネルシャツ

内タグ等から識別すると、恐らく95年製でS/Sのノーカラーシャツ。ゆったりした黄身がかったベージュのストライプが雰囲気抜群。

Lightweight Plaid S/S Shirtシュプリームsupreme

サイドのスリットやディテールワークも抜群で

ポールスミス シャツ ラビット

これからの季節に重宝します。

SUPREME COMME des GARCONS ストライプドットシャツ M

この年代のグッドデザイン、グッドサイズは最早なかなか見つからないのでこの機会に是非。

JOURNAL STANDARD relume POLO オーバーサイズシャツ



60s ビンテージ【King Louie】ABC ボーリングシャツ キングルイ

株式会社イッセイミヤケ名義

vis vim KOFU ICT WALLIS SHIRT

1990年に株式会社イッセイミヤケに社名が変更されています

COMME des GARCONS SHIRT KAWSシャツ



our legacy アワーレガシー borrowed shirts シャツ

※値下げ交渉は対応致しますが、フォローワー様のみになります。フォロー割引の詳細はプロフィールご確認下さい。

GIVENCHY ティッシ期 ゴシックプリントブロードシャツ 白 37



セール!激レア!paul smithの高級シャツ

#151A #古着 #vintage #イッセイミヤケ

N.HOOLYWOOD BIC MAC サイズ40

#ISSEIMIYAKE #80s #90s #ノーカラーシャツ

Supreme Nike Cotton Twill Shirt ピンク Mサイズ

#マオカラー #バンドシャツ #90年代

未使用 glamb ボーリングシャツ サマーレトロ開襟シャツ

#長袖シャツ #OLD

BIGYANK ビンテージワークコットンシャツ 60s



【極美品】RRL 星柄 女神 シャンブレーシャツ 半袖

☆ #151A ← このワードで検索すると私の出品物のみが出てきます。もし気になった方がいらっしゃれば検索ワードに保存していただけると嬉しいです。

ヤエカ/YAECA 新品メンズコンフォートシャツLサイズ ホワイト長袖/白



BEAMSF 別注 デニムシャツ DANOLIS(ダノリス)

【取扱いブランド】下記参照

Pleasure gangster shirts プレジャーアロハ ディカプリオ

ラルフローレン

WACKOMARIA ミラーボール ハワイアンシャツ

ポロラルフローレン

リーバイス大戦モデルS506XX 555バレンシア月桂樹ボタン 44

champion チャンピオン

XXL Supreme Loose Fit S/S Oxford Shirt

NIKE

Milkboy 薔薇 バラシャツ

UGG

S/S NEEDLES ニードルズ 半袖 開襟シャツ M

Levi's リーバイス

OUR LEGACY シアーシャツ box shirt レースシャツ

カーハート

USA製 THOM BROWNE シャツ トリコロールテープ アームバンド 0

PRADA

Vintage 60s ELY - DENIM WORK SHIRT

GUCCI

HED MAYNER BUTTON SHIRT

クロムハーツ

【極美品•人気Lサイズ】WACKOMARIAワコマリア 星柄 スター 総柄シャツ

バーバリー Burberry

90s・ポロスポーツ・ラルフローレン・ハーフジップ・長袖・スモック・シャツ・12

エトロ

HOUSTON ヒューストン ボーリングシャツ 黒 チェーンステッチ 刺繍 M

ランバン

yoke 22ss レーヨンペイントシャツ

マルタンマルジェラ

Supreme Magazine S/S Shirt M 新品未使用

メゾンマルジェラ

Moncler ナイロンシャツ L

MM6

90s COMME des GARCONS HOMME ドレスシャツ 田中オム

マークジェイコブス

WACKO MARIA 美品 21ss ナイスドリーム ハワイアンシャツ

KENZO ケンゾー

【美品】マルニ トロピカルウールオープンカラーワークシャツ ネイビー 44

sacai

ストーンアイランドstone islandシャツ

コムデギャルソン

GAULTIER/2007ss/ Face card Jacket/unused

アダムキメル

★新品/海外限定/stussy/ロゴ刺繍ストライプ半袖シャツ/Mサイズ★

ラフシモンズ

ポールスミス コレクション フローラル ボタニカル リーフ 花柄 半袖 シャツ

タカヒロミヤシタソロイスト

JOHNELLIOTT CAMPSHIRT SIZE3

supreme

テンダーロイン ネルシャツ

STUSSY

未使用現行品✨グッチ シャツ DUKE 象 刺繍 長袖 総柄 ブルー Sサイズ

KITH

SUN SURF SPECIAL GAUGUIN WOODCUT III

ennoy

大特価 卸売 ベール アロハシャツ 花柄 柄シャツ まとめ売り USA XL

minnano

supreme metallic plaid shirts

リプロダクションオブハウンド

鬼滅のバイヤー様、専用giannetto ジャンネット リネンシャツ

古着 USA古着 ヨーロッパ古着

1950s Levis DENIM FAMILY ビンテージ ウエスタン デニム



ATON SHRINK BROAD OVERSIZED SHIRT エイトン 4

など幅広いセレクトを展開しています☺︎出品は随時更新しています。

SUNSE 19S22 チェック開襟シャツ



WACKO MARIA 50's シャツ 23ss

※ご購入前に出来たらプロフィールをお読みください。購入して頂いた時点でプロフィール内容に同意頂いたと見なしますのでご理解お願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド名 イッセイミヤケサイズ M ※大きめL〜XL相当着丈76㎝ 身幅63㎝ 肩幅58㎝ 袖丈58㎝カラー イエローベージュ系素材 麻100%生産 日本製状態 通常used※クリーニング後長期保管分〜スペシャルアイテム入荷〜内タグ等から識別すると、恐らく95年製でS/Sのノーカラーシャツ。ゆったりした黄身がかったベージュのストライプが雰囲気抜群。サイドのスリットやディテールワークも抜群でこれからの季節に重宝します。この年代のグッドデザイン、グッドサイズは最早なかなか見つからないのでこの機会に是非。株式会社イッセイミヤケ名義1990年に株式会社イッセイミヤケに社名が変更されています※値下げ交渉は対応致しますが、フォローワー様のみになります。フォロー割引の詳細はプロフィールご確認下さい。#151A #古着 #vintage #イッセイミヤケ#ISSEIMIYAKE #80s #90s #ノーカラーシャツ#マオカラー #バンドシャツ #90年代#長袖シャツ #OLD ☆ #151A ← このワードで検索すると私の出品物のみが出てきます。もし気になった方がいらっしゃれば検索ワードに保存していただけると嬉しいです。【取扱いブランド】下記参照ラルフローレンポロラルフローレンchampion チャンピオンNIKEUGGLevi's リーバイスカーハートPRADAGUCCIクロムハーツバーバリー BurberryエトロランバンマルタンマルジェラメゾンマルジェラMM6マークジェイコブスKENZO ケンゾーsacaiコムデギャルソンアダムキメルラフシモンズ タカヒロミヤシタソロイストsupremeSTUSSYKITHennoyminnanoリプロダクションオブハウンド古着 USA古着 ヨーロッパ古着など幅広いセレクトを展開しています☺︎出品は随時更新しています。※ご購入前に出来たらプロフィールをお読みください。購入して頂いた時点でプロフィール内容に同意頂いたと見なしますのでご理解お願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆完売品☆デシグアル×ディズニーコラボ ミッキーマウス ウエスタン デニムシャツACNE STUDIOUS アクネM&M エム&エム ベースボールシャツ ベイシングエイプ アンダーカバ キムタク《ポールスミス》新品 柔らか上質レーヨン ステムフローラル 花柄シャツ Lシャツ 新品 エンジニアードガーメンツ M ブラック系 無地 ボタンダウン 米国希少 00s~ used スタンドカラー ワイドシルエット 変形デザイン シャツ《新品》HAIDER ACKERMANN バンドカラーシャツ メンズ【新品未使用】GDC ベースボールシャツオフホワイト アロー ダメージ加工チェックシャツオーラリー SUPER FINE TROPICAL WOOL SHIRT